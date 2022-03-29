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عربي-دولي
جندي روسي تنازل عن دبابته للأوكرانيين مقابل 10000 دولار وجنسية!
Lebanon 24
29-03-2022
|
07:16
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تنازل جندي روسي عن دبابته للقوات الأوكرانية مقابل 10 آلاف دولار والجنسية الأوكرانية، بحسب ما ذكرت السلطات في كييف ببيان نشرت فيه صورة للجندي الذي قالت إن اسمه Misha ربما لإخفاء هويته الحقيقية.
ويبدو "ميشا" في الصورة، وهو يسلم نفسه مع الدبابة، طراز T-72B3 والتي قرر التنازل عنها بعد فرار اثنين من طاقم دبابته وتهديد قائده له بإطلاق النار عليه "لذلك اتصل بالشرطة ورتب اللقاء" على حد ما قال Victor Andrusiv وزير الداخلية الأوكراني.
قال الوزير أيضاً، إن الحكومة الأوكرانية "كانت ترسل بانتظام رسائل إلى القوات الروسية حول كيفية الاستسلام" طبقاً لما طالعت "العربية.نت" عن ميشا بصحيفة "التايمز" البريطانية اليوم، من دون تذكر مصدر الخبر، وفيه أيضاً أن ميشا اتصل قبل أيام قليلة بالقوات الأوكرانية "فسلمنا المعلومات المتعلقة به إلى الاستخبارات" وفق تعبير الوزير.
ومما ذكره ميشا قبل وبعد تسليم نفسه "إنه لم يعد هناك طعام تقريباً، والإدارة العسكرية فوضوية وغائبة عملياً. الإحباط هائل وجنودنا يستسلمون" فاختار الجيش الأوكراني مكاناً ليسلم فيه ميشا نفسه، مستخدماً طائرة مسيّرة من دون طيار للتأكد من أن الأمر لم يكن كميناً "فاستلقى ميشا على وجهه ويديه مرفوعتان أثناء احتجازه من قبل القوات الخاصة.. وسيمضي وقته الآن كأسير في ظروف مريحة مع جهاز تلفزيون وهاتف ومطبخ وماء ساخن للاستحمام".
المصدر: العربية
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