رغم النزاع... كيف يحافظ زيلينسكي وأعوانه من الأوليغارشية الأوكرانية على أعمالهم داخل روسيا؟

ذكر موقع "روسيا اليوم" أنّه على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لا تتوقف الدعوات لمغادرة السوق الروسية، من بين ذلك ما أعلن عنه مؤخرا رجال أعمال وأوليغارشيون أوكرانيون أنه لم يعد لديهم أصول في روسيا.واقع الأمر، يواصل جزء من مؤسسة الدولة الأوكرانية امتلاك بعض الأعمال التجارية في روسيا، من خلال وكلاء وشركات خارجية. وكان من بينهم ليس فقط أولئك الموجودون على قوائم "فوربس"، وإنما كذلك رئيس الدولة، فلاديمير زيلينسكي، شخصيا.تقدر وسائل الإعلام التجارية الأوكرانية عدد رجال الأعمال الأوكرانيين الرئيسين، ممن يقومون بأعمال تجارية في روسيا بمئات الأسماء، يبرز أحد تلك الأسماء في الوقت الراهن على نحو مدهش: زيلينسكي.تواصل شركتا "أفلام بلاتينوم" Platinum Film و"أفلام غرين" Green Films المساهمتان المحدودتان، والتي أسسها الرئيس الأوكراني الحالي ورفاقه عام 2012، عملهما في التوزيع وتلقي إيرادات الإيجار والعائدات من العروض والأفلام الكوميدية لاستوديو "حي 95" Kvartal95.وقد قدمت شركة "أفلام غرين" بياناتها المالية الأخيرة لعام 2020 فقط، حيث بلغت عائداتها 55.7 مليون روبل (حوالي 623 ألف دولار أميركي) بحسب أجهزة الرقابة الروسية، بينما أظهرت شركة "أفلام بلاتينيوم" عائدا صفريا لعام 2020.كما تظهر خدمة "كونتور فوكس" Kontur.Focus، أن كلا الشركتين تنتميان إلى شركة "عائلة غرين القبرصية" Cypriot Green Family، حيث يشير سجل الكيانات القانونية في قبرص إلى أن زيلينسكي نفسه كان مالكا لربع أسهم الشركة قبل بدء مسيرته الرئاسية.في عام 2019، تخلص زيلينسكي من حصته، وقام بتوزيعها بين زميله في عروض "حي95"، أندريه ياكوفليف، وشركة خارجية مسجلة في جزر "فيرجين" البريطانية "آبكس إنترناشيونال" Appex International. ومع ذلك، تشير الأدلة غير المباشرة إلى أن زيلينسكي لا زال يحتفظ بالسيطرة على أعمال إنتاج الأفلام من خلال أقرب شركائه: الأخوين سيرغي وبوريس شيفيروف، وكذلك تيمور مينديتش.يواصل مؤسسو "حي95"، الأخوان سيرغي وبوريس شيفيروف، السيطرة على 15% من رأس المال المصرح به للكيان القانوني القبرصي، وفقا لصورة حديثة من السجلات. فكلاهما يمتلك أصول "حي95"، ويعرفان زيلينسكي منذ عام 1995، حينما كان يعيشان معا في نفس الشقة بالعاصمة الروسية موسكو، وأسسوا "حي95" سويا، وكان زيلينسكي يلقب سيرغي شيفيروف بصديقه، ثم عينه المساعد الأول له حين توليه منصب الرئاسة.تيمور مينديتش، مالك شركة "آبكس"، ليس أقل قربا من زيلينسكي، وقد كشفت وسائل الإعلام الأوكرانية الرسمية من قبل عن امتلاك مينديتش لشركة "آبكس"، ومن خلال هذه الشركة تلقى مينديتش معظم حصة زيلينسكي السابقة، وأصبح مالكا لـ 50% من "أسرة غرين" التي تحصل على دخل من الإيجارات الروسية.وبعد وقت قصير من بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يقول المدون، سيرغي كوليسنيكوف المعروف باسم "زيرغوليو" على تطبيق "تليغرام"، إن والدة وزوجة زيلينسكي تستمران في تلقي الدخل من تأجير العقارات في موسكو. ووفقا للمدون، فهن يمتلكن شقتين فاخرتين في العاصمة الروسية.