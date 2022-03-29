عربي-دولي

روسيا تطرد 10 دبلوماسيين من سفارات ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا

Lebanon 24
29-03-2022 | 10:30
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أعلنت الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء عن إلغاء اعتماد 10 موظفين من بعثات ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا الدبلوماسية وطردهم من روسيا، في رد بالمثل على خطوات تلك الدول بحق موسكو.

وجاء إبلاغ سفراء الدول الثلاث بهذا القرار خلال استدعائهم إلى الخارجية الروسية في وقت سابق اليوم.

وقالت الخاجية الروسية في بيان لها: "تم تقديم احتجاج شديد لرؤساء البعثات الدبلوماسية بشأن التصرفات الاستفزازية غير المبررة المتمثلة في طرد موظفيين في السفارات الروسية في دول البلطيق هذه".

وتابع البيان: "بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، تم الإعلان عن إلغاء اعتماد 4 موظفين في سفارة ليتوانيا، و3 في سفارة لاتفيا، و3 موظفين في سفارة إستونيا ومكتب بيسكوف للقنصلية العامة الإستونية في مدينة بطرسبورغ".

وطالبت الخارجية الروسية بأن يغادر الدبلوماسيون المعنيون أراضي روسيا خلال نفس المهلة التي منحت للدبلوماسيين الروس لمغادرة دول البلطيق.

وكانت سلطات لاتفيا وإستونيا وليتوانيا قررت في 18 آذار طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها بدعوى ممارستهم أنشطة "لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي"، وفي خطوة تأتي "تعبيرا عن التضامن مع أوكرانيا".
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