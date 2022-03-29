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عربي-دولي
"بلومبرغ" تكشف عن "انقسام الحلفاء" في الناتو حول الحوار مع بوتين
Lebanon 24
29-03-2022
|
11:00
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قالت وكالة "بلومبرغ"، إن دول الناتو تتمسك بآراء مختلفة حول هل يجب الدخول في حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحل الوضع في أوكرانيا أم لا.
وأشارت الوكالة، إلى أنها تستند إلى مصادر مطلعة على المناقشات "على جانبي الأطلسي"، وكذلك على الوثائق بهذا الخصوص.
ووفقا للمعطيات المتوفرة عند الوكالة، لدى دول الناتو وجهات نظر مختلفة حول الأسلحة التي يجب إرسالها إلى أوكرانيا، وما إذا كان من "المفيد" التفاوض مع بوتين.
على سبيل المثال، تعتقد فرنسا وألمانيا، أن وقف إطلاق النار يجب أن يتحقق في أسرع وقت ممكن ثم انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا. ولذلك تؤيد الدولتان هذا الحوار.
ويعتقد أعضاء آخرون في الناتو أن حوار باريس وبرلين مع موسكو يأتي بنتائج عكسية، وكما تقول إحدى الوثائق، "يصب في مصلحة بوتين". وهنا الحديث يدور عن بريطانيا وبولندا وعدد من الدول في شرق ووسط أوروبا، باستثناء هنغاريا.
وتؤكد وثائق الوكالة، أن هذه الدول تشكك في ضرورة ونجاعة المحادثات، وتعتقد أن الرئيس الروسي لا يفكر بجدية في مسألة إبرام اتفاق سلام.
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