عربي-دولي

فيديو قديم لزيلينسكي يمثل أمام بوتين والأخير يضحك.. ما حقيقته؟

Lebanon 24
29-03-2022 | 08:30
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم يظهر فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستعرضاً إحدى الفقرات الفنية المضحكة أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويبدو بوتين في الفيديو وهو يجلس في الصفوف الأولى وسط مجموعة من أصدقائه أثناء تقديم زيلينسكي، الذي كان حينها ممثلاً، فقرة فكاهية.

إلا أنه بحسب وسائل إعلام روسية، الفيديو المنشور هو مقطع مفبرك لبرنامج فكاهي شارك فيه زيلينسكي وقتها، غير أن بوتين لم يكن حاضراً في تلك الحلقة المعروضة.

كما أوضحت أن المقطع المذكور كان ضمن برنامج "كا في أن" الروسي الفكاهي، وكان يعرض على شاشة التلفزيون الروسي الرسمية.

إلى ذلك نشرت المقطع الأصلي الكامل للمسرحية التي عرضت عام 2006 والتي اقتطع منها الجزء غير الصحيح.
المصدر: العربية

عربي-دولي

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