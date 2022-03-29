قاض أميركي يرجح "انتهاك" ترامب للقانون... هذا ما قاله

رجح قاض أميركي، أن يكون الرئيس السابق دونالد ترامب قد انتهك القانون عبر السعي إلى إبطال نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في تشرين الثاني 2020.



وأوضح القاضي ديفيد كارتر، أن "المحكمة تعتبر أنه من المرجح أن يكون ترامب حاول عن طريق الفساد، عرقلة جلسة الكونغرس في 6 كانون الثاني 2021".