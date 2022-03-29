عربي-دولي

قاض أميركي يرجح "انتهاك" ترامب للقانون... هذا ما قاله

Lebanon 24
29-03-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-936547-637841652537267458.jpg
Doc-P-936547-637841652537267458.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رجح قاض أميركي، أن يكون الرئيس السابق دونالد ترامب قد انتهك القانون عبر السعي إلى إبطال نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في تشرين الثاني 2020.

وأوضح القاضي ديفيد كارتر، أن "المحكمة تعتبر أنه من المرجح أن يكون ترامب حاول عن طريق الفساد، عرقلة جلسة الكونغرس في 6 كانون الثاني 2021".
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:08 | 2022-03-29
18:23 | 2022-03-29
18:16 | 2022-03-29
18:11 | 2022-03-29
16:37 | 2022-03-29
16:30 | 2022-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website