زاخاروفا: نأمل بألا تضع انفعالات بايدن العالم على حافة الكارثة

علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية على موقف البيت الأبيض الذي عزا التصريحات الحادة التي أطلقها الرئيس الأميركي جو بايدن بحق نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى "انفعالية" بايدن.

وقالت ماريا زاخاروفا في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء: "أود أن أعرب عن الأمل في ألا تؤدي مثل هذه الانفعالات، التي عزا إليها البيت الأبيض تصريحات بايدن، إلى أن يفعل الرئيس الأميركي تحت تأثيرها، شيئا خطيرا لا يمكن إصلاحه بحق العالم بأسره".

وأضافت: " إذا كنتم تقولون إن ذلك (ناجم عن) مشاعر، فيجب إدراك حقيقة أنها ذلك يبدأ يتغلب على العقل والاحترافية والمنطق. أخشى أن مثل الحالات الانفعالية قد تدفع العالم إلى حافة الكارثة".

وكان بايدن قال خلال زيارته إلى بولندا الأسبوع الماضي إن "هذا الرجل (بوتين)، لا يمكنه البقاء في السلطة".

وأثار هذا التصريح الذي رآه كثيرون "تصعيديا"، انتقادات وجدلا واسعا، لكن بايدن قال إنه "لن يتراجع" عنه، موضحا أن كلامه كان مبنيا على شعور شخصي بـ"الغضب الذي شعر به تجاه هذا الرجل، وليس تغييرا في السياسة الأميركية، ولا أقدم اعتذارات عن مشاعري الشخصية".