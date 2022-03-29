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عربي-دولي
وسائل إعلام فرنسية: محادثة هاتفية بين ماكرون بوتين
Lebanon 24
29-03-2022
|
15:30
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أفادت وسائل إعلام فرنسية يوم الثلاثاء بأن الرئيس إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين تحادثا هاتفيا وناقشا الأزمة في أوكرانيا، وخاصة العملية الإنسانية في ماريوبول.
وحسب الإليزيه فإن المحادثة الهاتفية بين إيمانويل ماكرون وفلاديمير بوتين حول أوكرانيا تجري الآن.
وقبل المكالمة، قال الرئيس الفرنسي إنه يريد أن يناقش مع نظيره الروسي "تأمين العملية الإنسانية في ماريوبول".
وذكرت وسائل إعلام فرنسية إن هدف الإليزيه هو إطلاق العملية الإنسانية "في الأيام القليلة المقبلة".
وكانت الخارجية الفرنسية أعلنت الاثنين أن ماكرون سيجري اتصالا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا يوم الثلاثاء.
وذكرت الوزارة أن الرئيس الفرنسي قد أجرى "سلسلة من المحادثات المطولة مع الرئيس الروسي"، وأنه هذه المرة يريد أن يناقش مع بوتين تفاصيل العملية الإنسانية المزمع إجراؤها لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر أن "فرنسا تعتزم إبقاء هذه القناة للاتصال مفتوحة".
المصدر:
روسيا اليوم
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