إطلاق نار في إحدى ضواحي تل أبيب.. ومقتل 5 أشخاص

قُتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 6 آخرون مساء اليوم الثلاثاء جراء إطلاق نار في منطقة بني براك في ضاحية تل أبيب وسط إسرائيل.

وأوضحت "العربية" أن "مسلحاً على دراجة نارية فتح النار في موقعين في منطقة بني براك وسط إسرائيل".

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل المهاجم المشتبه به أيضاً في الواقعة.

من جانبها قالت الشرطة في بيان إنها "تلقت بلاغًا بشأن إطلاق نار في شارع بياليك في ضاحية رمات غان.. قوات من الشرطة انتشرت في المكان".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن منفذ العملية في "بني براك" هو الأسير المحرر ضياء حمارشة عمره 26 عاماً.