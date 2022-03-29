بعد هجمات تل أبيب.. ألمانيا تحذر من "دوامة عنف"

حذرت ألمانيا، الثلاثاء، من تصاعد العنف بعد هجمات مسلحة خلفت خمسة قتلى على الأقل بالقرب من مدينة تل أبيب الإسرائيلية، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في بيان إنه "على كل من يتحلى بالمسؤولية ولديه تأثير أن يدين صراحة أعمال العنف هذه من أجل تجنب المزيد من تصعيد العنف"، داعيًا إلى "تجنب دوامة العنف أثناء الأعياد اليهودية والاسلامية والمسيحية المقبلة".