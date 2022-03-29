عربي-دولي

"التحالف" سيوقف عملياته العسكرية في اليمن خلال شهر رمضان

Lebanon 24
29-03-2022 | 18:23
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أعلن التحالف العربي في اليمن مساء الثلاثاء أنّه سيوقف عملياته العسكرية في اليمن خلال شهر رمضان اعتباراً من صباح الأربعاء، وذلك عشية انطلاق مشاورات للقوى اليمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم التحالف إعلانه وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني اعتباراً من الساعة السادسة من صباح الأربعاء 30 آذار وذلك تزامناً مع انطلاق المشاورات اليمنية - اليمنية، وبهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصناعة السلام.
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