عربي-دولي

نداء عاجل من الخارجية الأميركية لرعاياها في أوكرانيا...ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
29-03-2022 | 23:37
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حذرت وزارة الخارجية الأميركية، ليل الثلاثاء الأربعاء، رعاياها الموجودين في أوكرانيا، بأنهم قد يتعرضون للاعتقال على أيدي القوات الروسية، التي تجتاح هذا البلد.


وأصدرت الخارجية الأميركية تحديثا بشأن إرشادات سفر المواطنين الأميركيين إلى أوكرانيا، محذرة إياهم من احتمال التعرض للمضايقة أو الاعتقال من جانب مسؤولي الأمن في الحكومة الروسية.

وقالت في تحديثها إنه لا يجب على المواطنين الأميركيين السفر إلى أوكرانيا بسبب الاجتياح الروسي، داعية إياهم إلى مغادرة تلك البلاد فورا، إذا كان ذلك ممكنا، عبر الوسائل البرية المتاحة.
 
وذكرت أن على هؤلاء متابعة الإعلانات الرسمية الأميركية ووسائل الإعلام المحلية والدولية بعناية للحصول على المعلومات بشأن تغير الظروف الأمنية والتنبيهات الخاصة للعثور على  مكان آمن.

وأضافت الخارجية الأميركية بأن هناك تقارير تشير إلى أن مواطنين أميركيين تعرضوا للملاحقة والاحتجاز من طرف الجيش الروسي، عندما تم إجلاؤهم من المناطق التي "تحتلها روسيا" في أوكرانيا إلى داخل روسيا أو بيلاروسيا.

وقالت إن التصرف الروسي جاء بسبب موقف الولايات المتحدة من الحرب، المندلعة منذ 24 فبراير الماضي.
المصدر: سكاي نيوز
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