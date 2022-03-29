نداء عاجل من الخارجية الأميركية لرعاياها في أوكرانيا...ماذا جاء فيه؟

حذرت وزارة الخارجية الأميركية، ليل الثلاثاء الأربعاء، رعاياها الموجودين في أوكرانيا، بأنهم قد يتعرضون للاعتقال على أيدي القوات الروسية، التي تجتاح هذا البلد.وأصدرت الخارجية الأميركية تحديثا بشأن إرشادات سفر المواطنين الأميركيين إلى أوكرانيا، محذرة إياهم من احتمال التعرض للمضايقة أو الاعتقال من جانب مسؤولي الأمن في الحكومة الروسية.وقالت في تحديثها إنه لا يجب على المواطنين الأميركيين السفر إلى أوكرانيا بسبب الاجتياح الروسي، داعية إياهم إلى مغادرة تلك البلاد فورا، إذا كان ذلك ممكنا، عبر الوسائل البرية المتاحة.