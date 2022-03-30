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بدء سريان وقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني

Lebanon 24
30-03-2022 | 00:00
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بدأ سريان وقف العمليات العسكرية للتحالف العربي في الداخل اليمني، صباح الأربعاء، في خطوة تأتي دعما للجهود السياسية الرامية للوصول إلى حل شامل في اليمن.


وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فإن وقف العمليات العسكرية في اليمن يبدأ اعتبارا من الساعة السادسة من صباح الأربعاء 30 مارس الجاري.

وكان المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أعلن الثلاثاء وقف العمليات العسكرية في الداخلي اليمني.

وقال المالكي إن هذه الخطوة التي جاءت من أجل إنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية لصنع السلام خلال شهر رمضان، تأتي بناءً على دعوة أمين عام مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف.

ويسري وقف العمليات العسكرية طوال فترة المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة في الرياض، تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، وتمتد حتى السابع من أبريل المقبل.
المصدر: سكاي نيوز
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