المملكة المتحدة تنظم مؤتمرا للتبرع بأسلحة لأوكرانيا

تنظم المملكة المتحدة مؤتمرا للمانحين، الخميس، للتبرع لأوكرانيا بالمزيد من الأسلحة الفتاكة لمواجهة الهجوم الروسي، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، الثلاثاء.وقالت الوزارة لوكالة فرانس برس إن "المؤتمر سيعقد الخميس وبدعوة من وزير الدفاع" بن والاس.وأضاف والاس خلال زيارة للنروج، الثلاثاء، أن المؤتمر "سيرى ما يمكننا حشده من جميع أنحاء العالم لضمان عدم نجاح روسيا في احتلالها وغزوها غير الشرعيين لدولة ذات سيادة".وأعلنت المملكة المتحدة مؤخرا أنها سترسل إلى أوكرانيا ستة آلاف صاروخ إضافي مضاد للدبابات، وبذلك يرتفع إلى أكثر من 10 آلاف عدد الصواريخ التي حصلت أو ستحصل عليها كييف من لندن منذ بدأ الجيش الروسي غزوه لأوكرانيا في 24 فبراير.وقبل الغزو، أرسلت المملكة المتحدة مجموعة من المدربين لتدريب القوات الأوكرانية على استخدام هذه الأسلحة.لكن، على غرار دول أخرى في حلف شمال الأطلسي، رفضت المملكة المتحدة مطالب أوكرانيا بفرض منطقة حظر جوي فوق أراضيها، بسبب خطر التصعيد الذي قد يترتب على مثل هذا الإجراء.