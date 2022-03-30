قصف مدينة لوغانسك بصاروخ أوكراني من طراز "توشكا –أو"..اليكم التفاصيل!

قالت ممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية في مركز مراقبة وقف إطلاق النار، إن القوات الأوكرانية قصفت مجددا مدينة لوغانسك بالصواريخ.وذكرت الممثلية، أنه تم استهداف المدينة بصاروخ أوكراني من طراز "توشكا –أو".وتم إطلاق الصاروخ في الساعة 5.25 من مدينة سيفيرودونتسك. ولم يتم الإبلاغ عن عواقب هذا القصف.بالإضافة لذلك، قصفت القوات الأوكرانية بمدافع الدبابات بلدة مولوتشني وأطلقت عليها ثماني قذائف من عيار 125 ملم.