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قصف مدينة لوغانسك بصاروخ أوكراني من طراز "توشكا –أو"..اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
30-03-2022 | 02:30
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قالت ممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية في مركز مراقبة وقف إطلاق النار، إن القوات الأوكرانية قصفت مجددا مدينة لوغانسك بالصواريخ.

وذكرت الممثلية، أنه تم استهداف المدينة بصاروخ أوكراني من طراز "توشكا –أو".

وتم إطلاق الصاروخ في الساعة 5.25 من مدينة سيفيرودونتسك. ولم يتم الإبلاغ عن عواقب هذا القصف.

بالإضافة لذلك، قصفت القوات الأوكرانية بمدافع الدبابات بلدة مولوتشني وأطلقت عليها ثماني قذائف من عيار 125 ملم. 
 
 
ويشار إلى أن القوات الأوكرانية تستخدم صواريخ"توشكا –أو" التكتيكية السوفيتية الصنع، لقصف المنشآت المدنية ومواقع البنية التحتية الحيوية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
المصدر: روسيا اليوم
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