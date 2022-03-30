عربي-دولي

وصول منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا إلى واشنطن

Lebanon 24
30-03-2022 | 01:20
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وصل منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا إنريكي مورا إلى واشنطن حيث من المقرر أن يلتقي بالمفاوض الأمريكي روب مالي، بعد أن زار طهران لتسوية نقاط التباين المتبقية بين الجانبين.
وسيلتقي مورا خلال زيارته التي تستغرق يومين للعاصمة الأمريكية المفاوض الأميركي ومستشار البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند.

كما من المقرر أن يشارك يوم غد الأربعاء في الجلسة الأولى للحوار رفيع المستوى بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن روسيا في وزارة الخارجية الأمريكية، وفق ما ذكرت البعثة الأوروبية في واشنطن. 

وتأتي زيارته بعد أن التقى الأحد في طهران بمسؤولين إيرانيين في محاولة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقبل نحو عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا منه في 2018.

وسبق وصول مورا الى طهران، توقع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنجاز اتفاق قريبا.
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