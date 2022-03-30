ألمانيا تستفيد من حرب أوكرانيا... هل ستعود أمجادها؟





ولطالما أُدينت ألمانيا باعتبارها متقاعسة في حلف الناتو بسبب ميزانياتها الدفاعية الضئيلة والسياسة الخارجية الحذرة، لكن بعد حرب روسيا لأوكرانيا، خصصت فجأة حوالي 110 مليارات دولار للقوات المسلحة، وتعهدت بأنها ستلبي هدف الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو البالغ 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل.



قبطان السفينة من أجل التغيير هي كريستين لامبرشيت، وهي من قدامى المحاربين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري بزعامة شولتز، والتي تم تعيينها وزيرة للدفاع في كانون الاول. أدت الحرب الروسية لأوكرانيا المجاورة إلى تغيير جذري بالكامل في السياسة الخارجية والدفاعية لألمانيا، وهو تحول دعا إليه المستشار الجديد أولاف شولتز في خطاب ألقاه في 28شباط وأطلق عليه اسم "zeitenwende" – وهي بالإنجليزية حقبة جديدة.ولطالما أُدينت ألمانيا باعتبارها متقاعسة في حلف الناتو بسبب ميزانياتها الدفاعية الضئيلة والسياسة الخارجية الحذرة، لكن بعد حرب روسيا لأوكرانيا، خصصت فجأة حوالي 110 مليارات دولار للقوات المسلحة، وتعهدت بأنها ستلبي هدف الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو البالغ 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل.قبطان السفينة من أجل التغيير هي كريستين لامبرشيت، وهي من قدامى المحاربين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري بزعامة شولتز، والتي تم تعيينها وزيرة للدفاع في كانون الاول.





ألمانيا، التي ظلت لفترة طويلة المحرك الاقتصادي لأوروبا، تبدو الآن مصممة على الوفاء بالتزاماتها الأمنية أيضًا. وبدافع من صدمة الحرب الروسية، قدمت الحكومة الجديدة ذات الميول اليسارية التزامات أمنية وإنفاقا على الدفاع لم يكن من الممكن تصوره قبل عام واحد فقط في عهد المستشارة المحافظة أنجيلا ميركل.



وقالت لامبرشيت: "هذه أيام صدمة بالنسبة لنا كألمان، وهذا الواقع الجديد أصبح الآن واضحًا جدًا لألمانيا، هناك أكثر من 200 ألف أوكراني فروا إلى ألمانيا خوفًا على حياتهم". وفي أول زيارة لها لواشنطن منذ إعلان الثورة في سياسة الدفاع الألمانية، تعهدت يوم الثلاثاء بأن تقوم وزارتها بتحويل الخطاب إلى أفعال. وقالت "كييف عاصمة أوكرانيا قريبة من برلين مثل شيكاغو من البيت الأبيض". جاءت هذه التصريحات خلال جلسة حوارية عبر الإنترنت برعاية مجلس الأطلسي للأبحاث.ألمانيا، التي ظلت لفترة طويلة المحرك الاقتصادي لأوروبا، تبدو الآن مصممة على الوفاء بالتزاماتها الأمنية أيضًا. وبدافع من صدمة الحرب الروسية، قدمت الحكومة الجديدة ذات الميول اليسارية التزامات أمنية وإنفاقا على الدفاع لم يكن من الممكن تصوره قبل عام واحد فقط في عهد المستشارة المحافظة أنجيلا ميركل.وقالت لامبرشيت: "هذه أيام صدمة بالنسبة لنا كألمان، وهذا الواقع الجديد أصبح الآن واضحًا جدًا لألمانيا، هناك أكثر من 200 ألف أوكراني فروا إلى ألمانيا خوفًا على حياتهم".