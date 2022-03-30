18
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
زيلينسكي: إشارات إيجابية بالمفاوضات مع روسيا
Lebanon 24
30-03-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن المؤشرات الواردة من محادثات السلام مع روسيا يمكن وصفها بأنها إيجابية، لكنه أضاف أنها لم توقف انفجارات القذائف الروسية.
وفي كلمة في ساعة متأخرة من الليل، عبر زيلينسكي أيضا عن حذره حيال تعهد روسيا بتقليص عملياتها العسكرية بشكل كبير في بعض المناطق، وقال إن جهود أوكرانيا الدفاعية لن تتقلص.
وتجري روسيا وأوكرانيا مفاوضات سلام في قصر بإسطنبول. وقال زيلينسكي إن كييف لم تر أي سبب يدعو إلى تصديق كلام بعض ممثلي روسيا.
وقال "يمكننا القول إن الإشارات التي نتلقاها من المحادثات إيجابية لكنها لا توقف انفجارات القذائف الروسية"، مضيفا أن أوكرانيا لا يمكنها أن تثق إلا في نتائج ملموسة من المحادثات.
وفي وقت سابق من نفس اليوم، وعدت روسيا بتقليص العمليات العسكرية حول عاصمة أوكرانيا وشمالها.
وقال زيلينسكي إنه على الرغم من هذا التعهد "لم يصبح الوضع أكثر سهولة.. لا يزال لدى الجيش الروسي قدرة كبيرة على مواصلة الهجمات ضد دولتنا". وأضاف "لذا لن نقلص جهودنا الدفاعية".
وجدد زيلينسكي القول إن نجاح أي اتفاق سلام يتطلب مغادرة القوات الروسية، وإنه لن تكون هناك مساومة حول سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. كما دعا إلى عقوبات أكثر صرامة ضد روسيا.
من جهته، قال كبير المفاوضين الروس في المحادثات مع أوكرانيا، الثلاثاء، إن وعد بلاده بخفض العمليات العسكرية حول كييف وفي شمال أوكرانيا لا يمثّل وقفاً لإطلاق النار.
وقال فلاديمير ميدينسكي في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية للأنباء: "هذا ليس وقفاً لإطلاق النار، لكن هذا ما نطمح إليه، الوصول تدريجياً إلى تهدئة الصراع على الأقل على الجبهات تلك".
يأتي هذا بعدما أعلن الوفد الروسي إلى محادثات اسطنبول اليوم أن موسكو ستقلص بشكل "جذري" نشاطها العسكري في شمال أوكرانيا وبما يشمل المناطق القريبة من كييف، وذلك عقب محادثات "مفيدة" مع الوفد الأوكراني.
وقال نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين: "نظراً إلى أن المحادثات حول إعداد اتفاق بشأن وضع أوكرانيا المحايد وخلوها من الأسلحة النووية انتقلت إلى مرحلة عملية، تم اتخاذ قرار بتقليص النشاط العسكري في منطقتي كييف وشرنيهيف بشكل جذري".
وأشار إلى أن الهدف هو "زيادة الثقة المتبادلة وخلق الظروف اللازمة لمزيد من المفاوضات".
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
تسعيرة المولدات المرتقبة نهاية آذار.. هكذا ستكون
Lebanon 24
تسعيرة المولدات المرتقبة نهاية آذار.. هكذا ستكون
11:06 | 2022-03-29
29/03/2022 11:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مستجدات جريمة أنصار.. هذا ما جرى مؤخراً مع السوري الموقوف
Lebanon 24
آخر مستجدات جريمة أنصار.. هذا ما جرى مؤخراً مع السوري الموقوف
12:24 | 2022-03-29
29/03/2022 12:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن سقوط طائرة مدنية فوق إحدى المناطق يثير ضجّة.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
خبرٌ عن سقوط طائرة مدنية فوق إحدى المناطق يثير ضجّة.. ما حقيقته؟
11:30 | 2022-03-29
29/03/2022 11:30:36
Lebanon 24
Lebanon 24
في عكّار وطرابلس.. هذا ما جرى مع مواطنتين مساء اليوم
Lebanon 24
في عكّار وطرابلس.. هذا ما جرى مع مواطنتين مساء اليوم
14:14 | 2022-03-29
29/03/2022 02:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ذعرٌ وهلعٌ في صيدا.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
ذعرٌ وهلعٌ في صيدا.. ماذا حصل؟
14:43 | 2022-03-29
29/03/2022 02:43:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2022-03-30
هل يحسم إقليم دونباس مصير حرب أوكرانيا سريعاً؟
09:55 | 2022-03-30
هذا ما أعلنته السعودية بخصوص تحري هلال شهر رمضان المبارك
09:30 | 2022-03-30
في تركيا... رجل سياسة متهم بالتجسس
09:22 | 2022-03-30
دولة تضررت بشدة من أزمة أوكرانيا... ماذا يحدث فيها؟
09:00 | 2022-03-30
لافروف: روسيا ستتخذ خطوات لتجاوز العقوبات الغربية غير الشرعية
08:30 | 2022-03-30
انتحار عروسين بعد زفافهما بساعات قفزاً من الطابق العاشر
فيديو
ليس فقط كريس روك... ويل سميث صفع صحافياً من أوكرانيا في روسيا! (فيديو)
Lebanon 24
ليس فقط كريس روك... ويل سميث صفع صحافياً من أوكرانيا في روسيا! (فيديو)
16:00 | 2022-03-29
30/03/2022 17:05:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم لزيلينسكي يمثل أمام بوتين والأخير يضحك.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
فيديو قديم لزيلينسكي يمثل أمام بوتين والأخير يضحك.. ما حقيقته؟
08:30 | 2022-03-29
30/03/2022 17:05:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار... فعالية كبيرة للقاحات ضدّ حالات "كورونا" الشديدة والوفيات! (فيديو)
Lebanon 24
خبر سار... فعالية كبيرة للقاحات ضدّ حالات "كورونا" الشديدة والوفيات! (فيديو)
06:21 | 2022-03-29
30/03/2022 17:05:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact