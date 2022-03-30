خمس عواقب محتملة على روسيا

بحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية" عندما غزت روسيا أوكرانيا، كان يُعتقد على نطاق واسع أنها تتوقع نصرًا سهلاً على جارتها، لكن حتى الآن، ليس لدى روسيا الكثير لتظهره في ما وصفته بـ "عمليتها العسكرية الخاصة". تعثرت قواتها في القتال بشكل رئيسي في الأطراف الشمالية والشرقية والجنوبية لأوكرانيا ووجدت البلاد أكثر تنظيماً وتجهيزاً مما توقعت. استولت القوات الروسية على مدينة واحدة فقط، خيرسون، لكن حتى هذا الاحتلال يبدو هشًا، حيث شنت القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا لاستعادة الميناء الجنوبي. شوهدت خطوات مماثلة في أماكن أخرى في أوكرانيا، حيث ادعى المسؤولون أن قواتها تشن عددًا متزايدًا من الهجمات المضادة. بعد مرور ما يزيد على شهر من اندلاع الحرب، تواجه موسكو عواقب غير مقصودة لعدوانها في أوكرانيا، بدءًا من الخسائر الكبيرة في صفوف قواتها إلى الخراب الاقتصادي لسنوات مقبلة. إليكم أهم خمس عواقب".ارتفاع عدد الضحايا الروسوبحسب الشبكة، "لم تكن روسيا منفتحة بشأن إصدار إحصاءات عن خسائرها، لكن مسؤولًا بوزارة الدفاع الروسية قال يوم الجمعة إن 1351 جنديًا روسيًا قتلوا في الحرب حتى الآن، وأن 3825 أصيبوا. وتزعم السلطات الأوكرانية أن أكثر من 15 ألف جندي روسي قتلوا في الصراع، بينما قدر مسؤول كبير في حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي أن ما بين 8000 و15000 قتلوا. إذا كانت هذه الأرقام دقيقة، فستكون حصيلة القتلى الروس كبيرة جداً والتي يمكن مقارنتها بحوالي 15000 جندي سوفيتي ماتوا خلال الحرب التي استمرت 10 سنوات في أفغانستان في الثمانينيات. قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء أنه سجل ما مجموعه 1151 حالة وفاة بين المدنيين الأوكرانيين، من بينهم 54 طفلا، وأكثر من 1800 جريح مدني. وتعتقد المنظمة أن أعداد الضحايا الفعلية أعلى بكثير. وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن "معظم الخسائر المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، والضربات الصاروخية والجوية"."كره الشعب الأوكراني لروسياوبحسب الشبكة، "إحدى العواقب المحتملة لهذه الحرب هي أن العديد من الأوكرانيين سيضمرون العداء الدائم تجاه روسيا، لا سيما بعد قصف المنازل والبنية التحتية المدنية - بما في ذلك مستشفى للأطفال وجناح الولادة في ماريوبول، بالإضافة إلى مسرح حيث كانت العائلات تبحث عن مأوى. وينظر المجتمع الدولي إلى هذه الاعتداءات على نطاق واسع على أنها جرائم حرب. تزعم روسيا أنها لم تستهدف المدنيين. لخص الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحالة المزاجية السائدة في البلاد في أوائل آذار عندما قال "لن نسامح ولن ننسى، سنعاقب كل من ارتكب فظائع في هذه الحرب على أرضنا" قبل أن يضيف أنه "لن يكون هناك مكان هادئ على هذه الأرض إلا القبر". أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعلاقات الثقافية واللغوية والتاريخية بين روسيا وأوكرانيا، لكنه دفع ما يُرجح أن يكون إسفينًا دائمًا بين البلدين. غرد أحد أعضاء البرلمان الأوكراني، كيرا روديك، يوم الإثنين بأن رؤية منازل أوكرانية تحترق نتيجة للهجمات الروسية "تجعلنا نشعر بمزيد من الغضب" بينما انضم آخر إلى الدعوات المطالبة بتعويضات بقيمة 400 مليار دولار من روسيا من أجل إعادة بناء أوكرانيا. لقد استفز بوتين الأوكرانيين في السنوات الأخيرة، مكررًا إيمانه بأن أوكرانيا ليست "حتى دولة" وأنها جزء تاريخي - بل وخُلق - من روسيا، وهو ادعاء قدمه مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة. من ناحية أخرى، أمضى العديد من الأوكرانيين جزءًا كبيرًا من العقدين الماضيين في محاولة تأكيد انفصالهم عن روسيا، ورفض السياسات الموالية لروسيا (والسياسيين) مما أدى إلى انتفاضتين دراماتيكيتين في عامي 2004 و2013. في احتجاجات "الميدان الأوروبي" الأخيرة، تحدى آلاف الأوكرانيين وحشية الشرطة والقمع العنيف للمطالبة بالتغيير السياسي، ولأن تنضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وقد تعمق هذا الطموح في عهد الرئيس زيلينسكي، الذي طلب من الاتحاد الأوروبي تسريع انضمام أوكرانيا إلى الكتلة، بينما اعترف بأن أوكرانيا قد لا تنضم أبدًا إلى حلف الناتو لأنها تتطلع إلى حل وسط من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا".الدمار الاقتصاديوبحسب الشبكة، "اتُهم المجتمع الدولي بأنه بطيء وغير فعال عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014. هذه المرة، زادت الأمور مع بدء الغزو الروسي الشامل، حيث فرضت الديمقراطيات الغربية عقوبات واسعة النطاق على القطاعات الروسية الرئيسية والشركات والأفراد المرتبطين بالكرملين أو الذين يدعمون الغزو. نتيجة لذلك، من المتوقع أن يسقط الاقتصاد الروسي في ركود عميق هذا العام. يتوقع معهد التمويل الدولي أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة تصل إلى 15٪ في عام 2022 بسبب الحرب. كما توقع انخفاضًا بنسبة 3٪ في عام 2023 وحذر في مذكرة الأسبوع الماضي من أن الحرب "ستقضي على خمسة عشر عامًا من النمو الاقتصادي". يتوقع المحللون في TS Lombard أن المواطنين الروس سوف يواجهون "ضربة خطيرة" لمستويات المعيشة جراء مزيج من الركود والتضخم المرتفع. بلغ معدل التضخم السنوي 9.2٪ في شباط ومن المتوقع أن يرتفع بشكل ملحوظ في آذار، وهناك "نطاق معقول في نهاية العام يتراوح بين 30 و 35٪" على حد قول كريستوفر جرانفيل ومدينة خروستاليفا في مذكرة يوم الاثنين. وأضافوا أن هذا قد يكون له عواقب مهمة على المدى المتوسط إلى الطويل، خاصة على المستوى السياسي، مع احتمال اختبار شعبية بوتين نتيجة لذلك. ومع ذلك، فقد أشاروا إلى إحدى الطرق التي يمكن لروسيا أن تخفف من خلالها تأثير العقوبات على اقتصادها: تعزيز صادراتها النفطية إلى الصين والهند. كما يقف حلفاء روسيا المنتجون للنفط في أوبك إلى جانبها".إسقاط أوروبا للطاقة الروسيةوتابعت الشبكة، "كما أدت الحرب إلى تسريع تحول أوروبا بعيدًا عن واردات الطاقة الروسية، مما أدى إلى انخفاض كبير في الإيرادات التي تحصل عليها روسيا من صادرات الطاقة. كما أنها جعلت خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار - المصمم لجلب المزيد من الغاز الروسي إلى أوروبا (والذي حذرت الولايات المتحدة وبولندا وأوكرانيا من أنه سيزيد من انعدام أمن الطاقة في المنطقة) - زائداً عن الحاجة، ربما إلى الأبد. وتعهد الاتحاد الأوروبي، الذي استورد نحو 45٪ من احتياجاته من الغاز من روسيا في عام 2021، بخفض مشترياته من الغاز الروسي بمقدار الثلثين قبل نهاية العام، وتريد المفوضية الأوروبية وقف شراء الوقود الأحفوري الروسي قبل عام 2030. في غضون ذلك تتطلع الولايات المتحدة إلى التدخل في الخرق من خلال تزويد المنطقة بالغاز الطبيعي المسال الخاص بها. ومع ذلك، لا يزال الانتقال معقدًا. قال فريد كيمبي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس أتلانتيك، للشبكة، "نحن نعلم أن أوروبا سمحت لنفسها بأن تصبح شديدة الاعتماد على روسيا [من أجل الطاقة] خاصة ألمانيا ... لكن الأمر يستغرق وقتًا لتغيير مصادر الطاقة، إنه ليس مجرد مفتاح ضوئي تقوم بإيقافه بين عشية وضحاها". وأضاف: "تحول الطاقة هو عملية انتقال وفي ذلك الوقت تحتاج إلى النفط والغاز"."روسيا وحدت الغربوبحسب الشبكة، "خلال فترة حكم الرئيس فلاديمير بوتين التي بلغت 22 عامًا أو نحو ذلك، حاول بشكل منهجي ومتكرر إضعاف الغرب وتقويضه، سواء كان ذلك تدخلاً في العمليات الديمقراطية في الولايات المتحدة وأوروبا أو من خلال حوادث خطيرة مثل الاستخدام المزعوم لغاز الأعصاب ضد أعدائه الشخصيين والسياسيين. يعتقد الخبراء أن بوتين توقع على الأرجح أن يكون لغزو أوكرانيا تأثير مفكك للغرب، مع دول غير قادرة على الاتفاق على عقوبات، أو إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، لكن العكس قد ثبت. قال أنطون بارباشين، المحلل السياسي ومدير التحرير في مجلة ريدل روسيا للشبكة، "رد فعل الغرب غير مسبوق. إنه أمر لا يمكن أن يتوقعه أي شخص. إنه رد فعل متحد وأكثر بكثير مما كان أي شخص في روسيا يتوقعه". وأضاف: "الحرب الاقتصادية النهائية هي التي ستدمر الاقتصاد الروسي كما نعرفه. هل ستؤدي هذه العقوبات إلى ردع حرب بوتين في أوكرانيا - لا، لكنها بالتأكيد ستحد إلى حد كبير من وجود الرئيس بوتين في السلطة"."