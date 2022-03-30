عربي-دولي

لافروف من بكين: نمر بمرحلة خطيرة وسنتحرك مع الصين وشركائنا نحو عالم متعدد الأقطاب

Lebanon 24
30-03-2022 | 03:09
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حرص روسيا على التطور الثابت والمستمر للعلاقات مع الصين، مشيرا إلى أن البلدين يعتزمان السير قدما نحو نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لافروف اليوم الأربعاء في مدينة تونشي بشرق الصين حيث وصل في زيارة يلتقي خلالها نظيره الصيني وانغ يي، كما سيشارك غدا الخميس في الاجتماع الوزاري للدول المجاورة لأفغانستان.

وقال لافروف: "نحن مهتمون بأن تتطور علاقاتنا مع الصين بشكل ثابت ومستمر، وهو ما اتفق عليه زعيما البلدين الرئيس (الروسي)  بوتين والرئيس (الصيني) شي جين بينغ. واليوم سننظر في الخطوات الملموسة التي تهدف إلى ضمان تنفيذ كافة الاتفاقات التي تم التوصل إليها".

وأضاف لافروف أن روسيا والصين وشركاءهما سيتحركون معا نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل بناء على نتائج "المرحلة الخطيرة التي يمر بها تاريخ العلاقات الدولية".

"وقال: "نمر بمرحلة خطيرة للغاية في تاريخ العلاقات الدولية. وأنا مقتنع بأنه في أعقاب هذه المرحلة، ستتضح ملامح الوضع الدولي بشكل كبير وسنتحرك معكم، ومع شركاء آخرين في الرأي، نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل وديمقراطي".
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