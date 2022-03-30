إقتصاد

السعودية توقف استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من هذه الدول... ما السبب؟

Lebanon 24
30-03-2022 | 06:00
A-
A+
Doc-P-936836-637842418584940842.jpg
Doc-P-936836-637842418584940842.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت السلطات السعودية، أنها حظرت استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من أميركا وفرنسا، بعد ظهور مرض إنفلونزا الطيور.

وكشف خطاب الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، الموجه للغرف التجارية، عن حظر لحوم الدواجن ومنتجاتهما من ولايتي ديلاوير وكنتاكي الأميركيتين، ومنطقة مايين في فرنسا.

ووفقا للتقارير الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء في دول العالم، وبناء على التقارير الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) فإن مرض إنفلونزا الطيور في الولايات الأميركية والمنطقة الفرنسية شديد الضراوة.

وأعلنت عدة دول أوروبية خلال فصل الشتاء الماضي، عن ظهور مرض إنفلونزا الطيور لديها، منها: إيطاليا، والدنمارك، والسويد، وبريطانيا، إلى جانب مناطق في روسيا.
المصدر: روسيا اليوم

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2022-03-30
09:55 | 2022-03-30
09:30 | 2022-03-30
09:22 | 2022-03-30
09:00 | 2022-03-30
08:30 | 2022-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website