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ترامب يدعو بوتين لكشف معلومات تدين نجل بايدن

Lebanon 24
30-03-2022 | 06:30
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دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يخوض حربا في أوكرانيا، إلى الكشف عن أي معلومات مسيئة قد تكون لديه بشأن هانتر نجل الرئيس جو بايدن.

ويعود الرئيس السابق بذلك إلى اتهامات كررها عدة مرات خصوصا خلال حملته للانتخابات الرئاسية عام 2020 ونفاها هانتر.

وكان هانتر بايدن هدفا منتظما لدونالد ترامب. انتقد معسكر الرئيس السابق نجل بايدن تكرارا بأن له مصالح اقتصادية في أوكرانيا والصين في وقت كان والده نائبا للرئيس السابق باراك أوباما (2009-2017).

وفي مقابلة بثت الثلاثاء خلال برنامج على "Real America's Voice"، أكد ترامب أن زوجة رئيس بلدية لموسكو قدمت 3.5 مليون دولار لهانتر بايدن و"عائلته".

وقال ترامب "هذا كثير من المال. أعطته 3.5 مليون دولار، وأعتقد أن بوتين قد يكون لديه الرد على هذا الأمر. أعتقد أن عليه كشفه علنا".

وأضاف الرئيس السابق في هذه المقابلة التي أجريت بحسب المقدمين، في منزله في فلوريدا، "أعتقد أنه علينا معرفة هذا الرد".

وسبق أن سأل ترمب الرئيس الأميركي الحالي خلال مناظرة قبل الانتخابات الرئاسية "لماذا، وبدافع الفضول، قدمت زوجة رئيس بلدية موسكو 3.5 مليون دولار لابنك؟".

ورد الديمقراطي "هذا غير صحيح".

لطالما أكد ترامب لكن بدون تقديم أدلة أن هانتر تلقى المال من إيلينا باتورينا زوجة رئيس بلدية موسكو الراحل يوري لوزكوف في محاولة لكسب ود جو بايدن.

وكان ترامب اتهم في الماضي جو بايدن بأنه عمل من أجل إقالة مدع أوكراني لحماية شركة غاز تدعى "بوريسما" من ملاحقات بتهم فساد حين كان نجله هانتر عضوا في مجلس إدارة المجموعة.

هذه "القضية الأوكرانية" أدت إلى إطلاق إجراء عزل تاريخي بحق دونالد ترامب، بعدما واجه اتهامات من قبل المعارضة الديمقراطية بأنه استغل مهامه الرئاسية عبر ممارسة ضغط على أوكرانيا لكي تحقق حول منافسه السياسي والأنشطة التجارية لابنه.

وأوضح كيريلوف أن الأرضية القانونية لتوقيع هذه الوثيقة تعود إلى "اتفاقية التعاون في منع انتشار التكنولوجيات والكائنات الممرضة والبيانات التي يمكن استخدامها في تطوير أسلحة بيولوجية" المبرمة بين واشنطن وكييف، مؤكداً أن حجم تمويل هذا المشروع خلال فترة ما بين 2018 و2020 فقط بلغ نحو 32 مليون دولار.

وقام مجلس الشيوخ في نهاية المطاف بتبرئته.
المصدر: العربية
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