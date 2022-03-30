أكثر من 4 ملايين شخص فروا من أوكرانيا

فر أكثر من أربعة ملايين أوكراني من بلدهم هربا من الحرب التي تشنها روسيا، حسبما أظهرت أرقام الأمم المتحدة الأربعاء.وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 4,019,287 أوكراني فروا من مختلف المعابر الحدودية لبلادهم منذ الغزو الذي بدأ في 24 فبراير، وأكثر من مليونين و300 ألف منهم توجهوا غربا إلى بولندا.وقالت فرق الإغاثة إن تدفق اللاجئين تراجع في الأيام الأخيرة، إذ ينتظر كثيرون تطورات الحرب، بحسب أسوشيتد برس.كما نزح ما يقدر بنحو 6.5 مليون شخص من ديارهم داخل أوكرانيا.