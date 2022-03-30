حرب أوكرانيا تقلب أولويات روسيا لصفقات الأسلحة في الشرق الأوسط

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى قلب ما يقرب من عقد من التقدم الذي أحرزه الكرملين للتوسع في سوق الأسلحة المربح في الشرق الأوسط رأساً على عقب.وبحسب موقع "ميدل إيست أي" البريطاني، "يواجه مشترو الأسلحة الروسية خطر نقص الإمدادات بينما يتسابق المصنعون الروس لتلبية احتياجات جيش بلادهم، بحسب تصريحات خاصة للموقع. قال مصدر كبير في صناعة الدفاع الأميركية للموقع بشرط عدم الكشف عن هويته، إن قدرة العملاء الروس على الحصول على قطع الغيار والمعدات من موسكو كانت "مقيدة بشكل كبير" منذ الغزو. قال آر كلارك كوبر، المساعد السابق لوزيرة الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية تحت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق دوتالد ترامب إن "روسيا الآن وسط مسرح قتال رئيسي وأي عميل لصناعة الدفاع الروسية تتم إزاحته".إلى جانب الاضطرابات اللوجستية، تعرضت صناعة الدفاع الروسية لضربة قوية بسبب العقوبات الغربية التي يقول المسؤولون الأميركيون إنها ستجعل إجراء الأعمال أمرًا مستحيلًا من الناحية العملية. في وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤول أميركي كبير للمشرعين أنه "سيكون من الصعب جدًا على أي شخص شراء أنظمة أسلحة رئيسية من موسكو في الأشهر والسنوات المقبلة، نظرًا للعقوبات المالية الشاملة التي ... فرضتها الإدارة". وقال دونالد لو، مساعد وزيرة الخارجية لشؤون جنوب ووسط آسيا، "إذا لم يكن لديك نظام مصرفي، فمن الصعب جدًا على البلدان الأخرى أن تدفع ملايين الدولارات أو الروبل أو الين أو اليورو لدفع ثمن أنظمة الدفاع هذه"."وتابع الموقع، "بالإضافة إلى العقوبات، قام الغرب بسن ضوابط تصدير مدمرة تهدف إلى قطع تدفق أشباه الموصلات ومكونات الطائرات وغيرها من التقنيات التي تعتبر بالغة الأهمية لصناعة الدفاع الروسية. قال مصدر من صناعة الدفاع للموقع: "انفصلت تجارة الأسلحة الروسية فجأة عن النظام العالمي بأكمله. هذا هو مدى انتشار هذا الأمر". وأضاف: "نحن الآن في مرحلة حيث يتعين على الدول إعادة النظر في علاقتها طويلة الأمد مع صناعة الأسلحة الروسية بسبب شمولية العقوبات وعقوبات المراقبة على الصادرات". كانت زيادة مبيعات الأسلحة إلى الشرق الأوسط أولوية إستراتيجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي سعى إلى استخدام صناعة الدفاع الروسية لتعزيز صادرات بلاده وتوسيع نفوذ موسكو في المنطقة. تعد روسيا ثاني أكبر مورد للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة. تذهب غالبية صادراتها إلى الهند والصين، لكن الشرق الأوسط يلعب أيضًا دورًا مهمًا".وبحسب الموقع، "صُنفت دولتان من المنطقة، مصر والجزائر، ضمن أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية على مستوى العالم في السنوات الأخيرة، وفقًا للبيانات التي جمعها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (Sipri). في عام 2015، حدد سيرجي تشيميزوف، وهو حليف وثيق لبوتين ورئيس مجموعة الدفاع الروسية المملوكة للدولة، روستيك، الشرق الأوسط بأنه أحد أسرع الأسواق نموًا في البلاد. وقال في ذلك الوقت: "بالنسبة إلى حالة الصراع في الشرق الأوسط، فأنا لا أخفيها، والجميع يفهم ذلك. وكلما زاد عدد الصراعات، كلما زادت عمليات بيع الأسلحة لدينا".في حين أن الأرقام الرسمية لمبيعات الأسلحة الروسية إلى دول الشرق الأوسط بالدولار غامضة، أظهرت البيانات التي جمعتها شركة Sipri أن حصة الأسلحة الروسية المصدرة إلى المنطقة تضاعفت تقريبًا من 11٪ في الأعوام 2013-2017 إلى 20٪ بين 2017-2021".ورأى الموقع أن "النفوذ الجيوسياسي لروسيا في الشرق الأوسط ازداد بعد تدخلها الناجح في سوريا عام 2015 والذي أنقذ حكومة الرئيس بشار الأسد. أصبح يُنظر إلى الكرملين على أنه شريك موثوق ومستعد لنشر القوة العسكرية لمساعدة حلفائه وسريع في إبرام الصفقات مع المشترين الذين يبحثون عن أسلحة جديدة. عندما كانت واشنطن مترددة في تزويد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالسلاح بسبب مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، تدخلت روسيا وباعت البلاد مروحيات هجومية من طراز Ka-52 وطائرات مقاتلة من طراز MiG29. وحتى عندما كانت الولايات المتحدة ترسل آلاف الجنود لمساعدة الحكومة العراقية على استعادة السيطرة على بلادهم من تنظيم الدولة الإسلامية، كانت روسيا تبيع بغداد دفعات كبيرة من دبابات T-90 القتالية والمركبات المدرعة. على عكس الولايات المتحدة، التي لديها عملية مراجعة مطولة لمبيعات الأسلحة كما وتفرض مراقبة الاستخدام النهائي للتحقق من كيفية نشر الحكومات للأسلحة بمجرد شرائها، فإن الأسلحة الروسية تأتي مع القليل من الشروط وعادة ما تكون أرخص. وقال كوبر للموقع: "لم أسمع أبدًا وزير دفاع شرق أوسطي يقول إنه يحب المعدات الروسية تمامًا. وعادة ما تكون الولايات المتحدة هي الشريك المفضل. لكن في بعض الأحيان، يكون لدى الدول جدول زمني مختلف لإتمام صفقة، ومتطلبات مختلفة، وبعد ذلك قد تتطلع إلى بلد مثل روسيا"."وبحسب الموقع، "تواجه قدرة روسيا على جذب عملاء جدد تحديات جديدة أيضًا. لسنوات، حاولت روسيا اقتحام أغنى أسواق الشرق الأوسط، الخليج. أحرزت بضع نجاحات أولية. باعت موسكو قاذفات صواريخ حرارية للسعودية وآلاف الصواريخ المضادة للدبابات إلى الإمارات. لكن كان من الصعب الحصول على صفقات أكبر. وعلى الرغم من إحجام دول الخليج عن إدانة روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، يقول الخبراء إن على دول الخليج أن تبقى حذرة من الوقوف في وجه العقوبات الأميركية والتي قد تنجم جراء سعيهم إلى إبرام صفقة أسلحة مع الكرملين".وتابع الموقع، "هناك بالفعل بعض العلامات المبكرة على تلاشي الصفقات الروسية. في الأسبوع الماضي، أخبر قائد "سينتكوم"، الجنرال فرانك ماكنزي، لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أن الولايات المتحدة تخطط للموافقة على بيع طائرات F-15 المتطورة إلى مصر. وينظر البعض إلى تلك الصفقة، التي وصفها الجنرال بأنها "شاقة طويلة"، على أنها بديل لشراء مصر المتوقفة للطائرة المقاتلة Su-35 من موسكو. وقال بيتر دي ويزمان، الباحث البارز في سيبري، للموقع: "لقد مارست الولايات المتحدة ضغوطًا كبيرة على مصر لإجبارها على التوقف عن حيازة أسلحة روسية متقدمة، وأعتقد أنها ستشتري أقل كثيرًا في المستقبل". قال كوبر إن غزو أوكرانيا ربما وفر للحكومة التي تعاني من ضائقة مالية في القاهرة الغطاء السياسي اللازم للابتعاد عن الصفقة الروسية. إلى جانب بيع F-15 المحتمل، يتردد الخبراء في التنبؤ بموجة من صفقات الأسلحة الجديدة بين الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط نتيجة الاضطرابات داخل صناعة الدفاع الروسية. أحد الأسباب هو أن نجاحات موسكو في المنطقة كانت محدودة في الواقع - مقيدة بعدد قليل من الاتفاقات التي تم الوفاء بأوامرها. والولايات المتحدة هي بالفعل المورد الرئيسي للأسلحة لدول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. قد تكون إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مترددة أيضًا في السعي وراء صفقات جديدة".