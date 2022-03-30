عربي-دولي

لافروف: روسيا ستتخذ خطوات لتجاوز العقوبات الغربية غير الشرعية

Lebanon 24
30-03-2022 | 09:00
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علن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستسعى دوليا إلى إدانة العقوبات غير الشرعية التي يفرضها الغرب، وستعد خطوات عملية تجعل من الممكن تجاوز مثل هذه الإجراءات.
المصدر: روسيا اليوم
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