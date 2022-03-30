لافروف: روسيا ستتخذ خطوات لتجاوز العقوبات الغربية غير الشرعية

علن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستسعى دوليا إلى إدانة العقوبات غير الشرعية التي يفرضها الغرب، وستعد خطوات عملية تجعل من الممكن تجاوز مثل هذه الإجراءات.