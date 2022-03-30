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في تركيا... رجل سياسة متهم بالتجسس

Lebanon 24
30-03-2022 | 09:30
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انطلقت في تركيا محاكمة المحلل العسكري والسياسي المعارض البارز متين غورجان الذي يواجه اتهامات بالتجسس.

وأفادت وكالة "الأناضول" الرسمية بأن محكمة في الجلسة الأولى قررت اليوم الأربعاء محاكمة غورجان (46 عاما) وراء أبواب مغلقة، لكون بعض الاتهامات الموجهة إلى السياسي المعارض "تقع في نقاط أسرار الدولة"، وطُلب من الصحفيين والحضور مغادرة القاعة.

ويواجه غورجان الذي اعتقل أواخر نوفمبر الماضي السجن المؤبد في حال إدانته بتهمة التورط في تجسس سياسي وعسكري من خلال بيع مواد ترقى إلى مستوى أسرار الدولة إلى دبلوماسيين أجانب.

وكان غورجان (وهو عسكري متقاعد) من مؤسسي "حزب الديمقراطية والتقدم" المعارض الذي يقوده نائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان، وتعاون مع وسائل إعلام أجنبية مثل موقع "المونيتور".

ودافع باباجان عن غورجان وأصر على أن المحلل العسكري لم تكن لديه وسيلة للوصول إلى البيانات السرية وأن تحليلاته تتكون من معلومات تم جمعها من مصادر مفتوحة.

(أسوشيتد برس)
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