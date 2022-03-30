هل يتحدث ماكرون مجددا مع بوتين هذا الأسبوع؟

لم تستبعد باريس أن يتحدث رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون مجددا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف خلال الأسبوع الجاري.وفي تصريحات صحفية قال المتحدث باسم مجلس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال اليوم الأربعاء: "الرئيس بوتين وعد يوم الثلاثاء بالعودة إلى الحديث مع الرئيس ماكرون من أجل تبادل وجهات النظر حول الوضع في مدينة ماريوبول".وأشار المتحدث إلى أنه "لا بد من الحفاظ على قناة المناقشة مع فلاديمير بوتين، وذلك على الأقل لأنه كان طلبا من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".وأضاف: "إذا قطعنا الاتصالات، فستكون أمامنا فرص أقل بكثير لنقدر على التفاوض يوما ما".