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عربي-دولي
هذا ما أعلنته السعودية بخصوص تحري هلال شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
30-03-2022
|
09:55
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دعت المحكمة العليا في السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر شعبان ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 1 / 4 /2022م. وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
جاء ذلك في إعلان للمحكمة العليا فيما يلي نصه:
"الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبهِ أجمعين، وبعد:
فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم 155 / هـ وتاريخ 30 / 7 / 1443هـ أن يوم الخميس 30 / 7 / 1443هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 3 / 3 / 2022م هو المكمل لشهر رجب لعام 1443هـ ثلاثين يوماً، وأن يوم الجمعة 1 / 8 / 1443هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 4 / 3 / 2022م هو غرة شهر شعبان لعام 1443هـ، وبناءً عليه وعلى ما سبق أن صدر من أوامر وتعليمات، واتباعاً لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنَّ المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساءَ يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر شعبان ــ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 1 / 4 / 2022 م.
وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وتأمل المحكمة ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمامَ بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".
المصدر: العربية
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