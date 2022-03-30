عربي-دولي

بعد كارثة وفاة 200 طفل.. الحكومة البريطانية تعتذر

Lebanon 24
30-03-2022 | 12:30
A-
A+
Doc-P-936936-637842589861715686.jpg
Doc-P-936936-637842589861715686.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتذرت الحكومة البريطانية بعد نشر تقرير خلص إلى أنه كان ممكنا تجنب وفاة 200 طفل في مستشفى شمال غربي إنجلترا بالرعاية المناسبة وعدم الإصرار على تجنب الولادات القيصرية.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جويد أمام النواب "أقدم اعتذاري لجميع العائلات التي عانت بشدة".

واوضح أن هذا التقرير الذي يضيء على حجم هذه الفضيحة الممتدة على عقدين "يظهر بوضوح أنكم عانيتم بسبب خدمة كانت موجودة لمساعدتكم أنتم وأحبائكم على جلب حياة إلى هذا العالم".

ونظر التقرير الذي أطلق في العام 2017 ونشر صباح الأربعاء، في 1592 حادثة تم الإبلاغ عنها في مستشفى شروزبري، شملت 1486 أسرة معظمها بين عامي 2000 و2019.

وتوصل التقرير إلى استنتاجات مثيرة للقلق، إذ أكد أنه كان من الممكن أن يعيش 201 طفل لو أن المستشفى وفر لهم رعاية أفضل.

كما توفيت 9 أمهات بسبب سوء الرعاية فيما أجبرت أخريات على التوليد بشكل طبيعي في حين كان يجب أن يخضعن لولادة قيصرية.

ويشير التقرير المؤلف من 250 صفحة خصوصا إلى حالات اطفال حديثي الولادة يعانون كسورا في الجمجمة وكسورا في العظام ومشكلات في الدماغ بعدما واجهوا نقصا في الأكسجين وقت الولادة.

كما لوحظت أوجه قصور "كبيرة" في ربع حالات الأطفال المولودين أمواتا والبالغ عددهم 498 شملتهم الدراسة.

وفي 40 بالمئة من الحالات، لم يتم إجراء أي تحقيق داخلي في المستشفى.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2022-03-30
14:00 | 2022-03-30
13:30 | 2022-03-30
13:29 | 2022-03-30
13:27 | 2022-03-30
13:00 | 2022-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website