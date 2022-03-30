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القوات الروسية تعلن تصفية تشكيل نازي في ضواحي كييف

Lebanon 24
30-03-2022 | 13:00
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أعلن الحرس الوطني الروسي تصفية عناصر تشكيل نازي نشط في عمليات الاستطلاع والتخريب، تحصنوا في قرية سياحية بضواحي كييف.
وجاء في بيان صدر عن الحرس الروسي أن "الرائد في قوات الشرطة الخاصة الروسية ف. كازاكوف، رصد إطلاقا للنار من نافذة أحد المباني" في القرية السياحية، وداهم رجال الحرس المنزل الذي تمترس فيه عناصر التشكيل النازي".
وتابع: "تمت تصفية عناصر الجماعة المذكورة بالكامل دون خسائر في صفوف الحرس الروسي".
المصدر: روسيا اليوم
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