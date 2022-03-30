عربي-دولي

بعد دونيتسك ولوغانسك.. جمهورية جديدة تعلن رغبتها بالانضمام إلى روسيا

Lebanon 24
30-03-2022 | 14:30
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أكد رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف تطلع جمهوريته إلى الدخول تحت سيادة روسيا موضحا أن قيادة الدولة ستتخذ قريبا الخطوات القانونية بهذا الاتجاه.
وقال بيبيلوف في بيان نشره المكتب الإعلامي لحزب "روسيا الموحدة" اليوم الأربعاء: "أعتقد أن الوحدة مع روسيا هدفنا الاستراتيجي وهو طريقنا وأمنية شعبنا. وهو اتجاه سوف نسير فيه وسنتخذ الخطوات القانونية ذات الشأن في أقرب وقت".
وتابع رئيس الجمهورية أن الشعب الأوسيتي منقسم وهو يرى هدفها التاريخي والاستراتيجي في "الوحدة ضمن إطار دولة واحدة"، ألا وهي روسيا.
وأضاف أن الشعب الأوسيتي "في العام 2014، عندما عادت القرم إلى حضن وطنها، فوت فرصته لتحقيق حلمه هذا، لكن لا يمكن أن نسمح بتكرار ذلك".
المصدر: روسيا اليوم
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