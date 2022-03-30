دائرة الهجرة الأميركية تتحرك بـ 3 إجراءات لحسم 9.5 مليون حالة

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الإعلان عن ثلاثة إجراءات جديدة تهدف لحسم ملايين طلبات الهجرة المتراكمة منذ عدة أشهر، وفقا لما نقلته شبكة "سي بي إس" عن مسؤول كبير في دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأميركية USCIS.وقال المسؤول إن الدائرة تخطط لتوسيع عدد المتقدمين الذين يمكنهم دفع رسوم إضافية للفصل في طلبات الهجرة الخاصة بهم بسرعة أكبر، وأيضا اتخاذ إجراء من شأنه مساعدة المهاجرين الذين ينتظرون تجديد تصاريح العمل الخاصة بهم.وعانت دائرة الجنسية والهجرة من تراكم الطلبات وتأخير عملية البت بها لسنوات، لكن جائحة كورونا زادت الأمر سوءا نتيجة عمليات الإغلاق وحظر السفر وتعليق المقابلات الشخصية والخدمات الأخرى التي تقدمها الدائرة.ووفقا لبيانات دائرة الهجرة كان هناك أكثر من 9.5 مليون ملف معلق لغاية شهر فبراير الماضي أي بزيادة قدرها 66 في المئة عن سنة 2019.أدى تأخر حسم الملفات إلى زيادة فترة معالجتها بشكل كبير، وتسبب في جعل العديد من المهاجرين، من طالبي اللجوء ومقدمي طلبات الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية الأميركية، يواجهون مأزقا قانونيا لمدة شهور أو سنوات يمكن أن تؤدي إلى فقدانهم وظائفهم ووثائقهم الرسمية.من بين الإجراءات الجديدة التي ستعلن عنها دائرة الجنسية والهجرة توسيع نطاق "المعالجة المتميزة"، التي تسمح لبعض المتقدمين بدفع 2500 دولار كرسوم إضافية لمراجعة قضاياهم على وجه السرعة.حاليا، تقتصر هذه الخدمة على حالات معينة، بما في ذلك الحاصلين على تأشيرة "H-1B" وبعض المتقدمين على طلب الحصول على الإقامة الدائمة (الغرين كارد) القائمة على التوظيف.سيعمل هذا الإجراء، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ خلال 60 يوما، على توسيع نطاق المعالجة الممتازة لتشمل الأنواع الأخرى من طلبات الحصول على الإقامة الدائمة القائمة على العمل، وجميع طالبي تصاريح العمل وطلبات تمديد حالة الهجرة المؤقتة، مما يسمح للمتقدمين بدفع 2500 دولار للبت بقضاياهم في غضون 45 يوما.كما تشمل الإجراءات الجديدة توفير المساعدة للمهاجرين المتضررين من تأخيرات تصاريح العمل من خلال تمديد فترة تمديد تصريح العمل التلقائي لأولئك الذين يتقدمون بطلب للتجديد، وفقا لما أورده مسؤول كبير في دائرة الجنسية والهجرة.وأضاف أنه تقديم هذا المقترح مؤخرا للبيت الأبيض من أجل مراجعته.في الوقت الحالي، يكون معظم حاملي تصاريح العمل الذين يتقدمون بطلبات للتجديد مؤهلين للتمديد التلقائي لمدة 180 يوما في حالة انقضاء تصريحهم.ومع ذلك، فإن العديد من المهاجرين ينتظرون تجديد تصاريح العمل الخاصة بهم لفترة أطول من ذلك، غالبا ما تتجاوز 10 أشهر، وفقا لإحصاءات دائرة الجنسية والهجرة.يتضمن الإجراء الثالث لدائرة الجنسية والهجرة تعيين المزيد من الموظفين المختصين في النظر في القضايا وتحسين طرق معالجتها للوفاء بالجداول الزمنية الجديدة للفصل في الطلبات.ستطلب الدائرة من هؤلاء المختصين الفصل في طلبات برامج العمل المؤقتة، مثل تأشيرات "H-1B" و"H-2A" للعمال الزراعيين، في غضون شهرين، وباقي الطلبات في غضون ثلاثة أشهر.