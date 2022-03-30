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بايدن يعلن إمداد أوكرانيا بـ500 مليون دولار مساعدات مباشرة للموازنة

Lebanon 24
30-03-2022 | 15:30
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أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن الولايات المتحدة تعتزم رصد 500 مليون دولار مساعدة مباشرة للموازنة العامة الأوكرانية.
وأفاد البيت الأبيض بأن "الرئيس بايدن تحدث اليوم الأربعاء، مع زيلينسكي حول العمل المستمر من قبل الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها لتقديم المساعدة العسكرية والاقتصادية والإنسانية لأوكرانيا وفرض تكاليف باهظة على روسيا بسبب عدوانها على أوكرانيا".
وأشار إلى أنه جرى خلال الاتصال "مناقشة كيفية عمل الولايات المتحدة على مدار الساعة لتلبية طلبات المساعدة الأمنية الرئيسية المقدمة من أوكرانيا، والتأثيرات لتلك الأسلحة على الصراع، ومواصلة جهود القادة من قبل الولايات المتحدة مع الحلفاء والشركاء لتحديد قدرات إضافية للمساعدة الجيش الأوكراني".
وأضاف: "أبلغ الرئيس بايدن الرئيس زيلينسكي أن الولايات المتحدة تعتزم تزويد الحكومة الأوكرانية بمبلغ 500 مليون دولار كمساعدة مباشرة للميزانية. كما استعرض العقوبات الإضافية والمساعدات الإنسانية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي"، مبينا أن "زيلينسكي أطلع بايدن على وضع المفاوضات مع روسيا".

المصدر: روسيا اليوم
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