عربي-دولي

روسيا تعلن عن زيارة لجنة وزارية عربية موسكو قريبا

Lebanon 24
30-03-2022 | 16:30
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كشف سفير روسيا لدى الجزائر إيغور بيليايف، أن لجنة عربية وزارية ستزور روسيا قريبا في إطار مخرجات الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة مؤخرا لبحث الأزمة الأوكرانية.
وكشف الدبلوماسي الروسي أن لجنة وزارية عربية تضم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ستزور موسكو قريبا للقاء المسؤولين الروس ضمن مخرجات الاجتماع الوزاري العربي الأخير في القاهرة.
ونقلت قناة "الجزائر الدولية" الحكومية عن السفير الروسي في الجزائر، قوله إن "هذا التحرك الدبلوماسي العربي يأتي لبحث جهود التسوية الدبلوماسية مع أوكرانيا"، لكنه لم يكشف عن موعد زيارة الوفد العربي، مشيرا إلى أن "روسيا لم تغلق الباب أمام المساعي الدبلوماسية".
وكان الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب قد خلص إلى ضرورة تشكيل لجنة وزارية عربية، تتولى الاتصال بأطراف الأزمة في أوكرانيا، خاصة أن جملة من تداعيات هذه الأزمة بدأت تظهر على عدد من الدول العربية التي تأثرت بآثارها.
المصدر: روسيا اليوم
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