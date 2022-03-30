نقاط عالقة تجعل مفاوضات كييف وموسكو تراوح مكانها

كتبت "الحرة": منذ نحو شهر تقريبا بدأت المفاوضات، سواء المباشرة أو غير المباشرة، بين أوكرانيا وروسيا من أجل نزع فتيل الأزمة ووقف الغزو الروسي الذي انطلق في 24 شباط الماضي، لكنها حتى الآن لم تحقق أية نتائج مرجوة.الجولة الجديدة من المفاوضات انطلقت الثلاثاء في اسطنبول، ومن المتوقع أن تستمر لمدة يومين، تعد أول لقاء مباشر بين المسؤولين الأوكرانيين والروس منذ ما يقرب من أسبوعين.وكانت محادثات سابقة قد جرت في العاشر من مارس في مدينة أنطاليا التركية بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا من دون أن تؤدي الى تقدم ملموس. وتواصلت المفاوضات مذاك عبر الفيديو ووصفها الجانبان بأنها "صعبة".وقبل ذلك استضافت بيلاروس ثلاث جولات من المفاوضات من دون أن تفضي لأي تقدم ملموس ينهي الأزمة.تهدد عقبات رئيسية بانهيار المفاوضات، التي تهدف إلى حمل موسكو على وقف هجومها غير المبرر ضد جارتها أوكرانيا.قدمت أوكرانيا تنازلات رئيسية بشأن المطالب الروسية، ولا سيما تلك المتعلقة بالموافقة على حيادها بشرط التوصل إلى اتفاق دولي يضمن أمنها تقوم بموجبه دول أخرى بدور الضامن.كذلك وافقت كييف على سحب طلبها المتعلق بالانضمام لحلف الناتو الذي ترى فيه موسكو تهديدا جديا.يطالب المسؤولين الأوكرانيين الغرب بضمانات أمنية، في شكل معاهدة موقعة من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين).كما يسعون للحصول على ضمانات من تركيا وألمانيا وكندا وإيطاليا وبولندا وإسرائيل.بالمقابل يبدو أن حدة المطالب الروسية قد خفت، حيث ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن المسؤولين الروس Hلغوا المطالب المتعلقة بـ "نزع النازية" و "نزع السلاح" والحماية القانونية للغة الروسية في أوكرانيا.تشير تقارير إلى أن النقاط الشائكة الرئيسية تشمل وضع الأراضي المتنازع عليها في شرق دونباس، والتي اتخذ منها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كذريعة للغزو.كذلك تصر موسكو على ضرورة اعتراف كييف بأن شبه جزيرة القرم، التي احتلتها في 2014، هي أرض تابعة لروسيا.وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أكثر من مناسبة رفضه لمطالب الاعتراف هذه، وقال في مقابلة بثتها شبكة "سي إن إن" الأميركية الاسبوع الماضي "لا أستطيع الاعتراف بهم (الانفصاليون)، أولا بصفتي رئيسا وثانيا بصفتي مواطنا وثالثا لأنكم لا تستطيعون إجبار الناس على أن يحبوا أعداءهم. هذا مستحيل".وأشار إلى أن اتفاق وقف الأعمال العدائية يجب أن يذكر أن أوكرانيا "لن تفقد سيادتها ووحدة أراضيها".وقال أيضا: "أنا مستعد لمفاوضات مع (فلاديمير بوتين). لقد كنت مستعدا خلال العامين الماضيين وأعتقد أنه بدون مفاوضات لن تتوقف الحرب".في ما يبدو أنه تراجع عما أعلنه الروس إثر مفاوضات إسطنبول، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافيين "في الوقت الراهن، لا يمكننا الإشارة الى أي نتائج واعدة جدا أو تقدم من أي نوع. ما زال هناك الكثير من العمل".وشدد على أنه "في الوقت الحالي، لا يمكننا الحديث عن التقدم ولن نفعل ذلك"، مشيرا إلى أنه "ليس هناك تقدم" كذلك بشأن تنظيم لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني زيلينسكي.وكان رئيس الوفد الروسي وممثل الكرملين في المفاوضات فلاديمير ميدينسكي وصف ما دار بين الطرفين بأنه "محادثات جوهرية"، مؤكدا أن المقترحات "الواضحة" التي قدمتها كييف للتوصل إلى اتفاق "ستتم دراستها في القريب العاجل وتقديمها إلى الرئيس" فلاديمير بوتين.لكن هذه المؤشرات الإيجابية قوبلت بحذر من جانب القادة الغربيين الذين قالوا إنهم يريدون الحكم على موسكو بناءً على أفعالها وليس على أقوالها هذه.وكذلك قوبل تصريح نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين أن موسكو ستقلص بشكل جذري نشاطها العسكري على جبهتي كييف وتشرنيغيف بالتشكيك.إذ قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بأن "ما يسمى +انسحاب القوات+، ربما يكون تناوبا بين وحدات فردية بهدف خداع القيادة العسكرية للقوات الأوكرانية".ووصفت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون، الأربعاء، الانسحاب العسكري الروسي من مناطق قرب العاصمة الأوكرانية كييف بأنه حيلة لإعادة تجهيز القوات الروسية بعد أن منيت بخسائر فادحة حتى مع قصف القوات الغازية لمدن أخرى والمضي قدما في تدمير ماريوبول المحاصرة.وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن بلاده ما تزال تشك في جدية روسيا إزاء المفاوضات مع أوكرانيا، بعيد ورود تقارير عن إحراز تقدم في هذه المباحثات التي استضافتها تركيا.وقال بلينكن في مؤتمر صحافي بالرباط، حيث يجري زيارة رسمية، "لم أر ما يشير إلى أن الأمور تتحرك بطريقة فعالة، لأننا لم نلمس مؤشرات جدية حقيقية".وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان الوفد الروسي في محادثات إسطنبول أن موسكو ستقلص بشكل "جذري" نشاطها العسكري في شمال أوكرانيا، بما يشمل المناطق القريبة من كييف، وذلك عقب محادثات وصفها بأنها "مفيدة" مع الوفد الأوكراني، بعد أكثر من شهر على اندلاع الحرب التي خلفت آلاف القتلى، وشردت الملايين.