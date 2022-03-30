عربي-دولي

سلوفاكيا تطلب من روسيا تقليص عدد موظفي سفارتها

Lebanon 24
30-03-2022 | 16:59
A-
A+
Doc-P-937023-637842715478148696.jpg
Doc-P-937023-637842715478148696.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت وسائل الإعلام السلوفاكية عن مصادر في وزارة الخارجية أن الحكومة طالبت روسيا بخفض عدد موظفي السفارة الروسية لدى براتيسلافا بواقع 35 شخصا.
وأفادت وكالة الأنباء " TASR"، أنه "تم استدعاء السفير الروسي إلى وزارة الخارجية السلوفاكية، حيث تم تسليمه مذكرة دبلوماسية مع إشعار بالقرار".
من جهتها، أكدت السفارة الروسية الاستدعاء، وقالت: "نؤكد أن السفير الروسي لدى سلوفاكيا إيغور براتشيكوف كان الأربعاء في وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية في سلوفاكيا".
ولم تقدم السفارة أية تعليقات أخرى، بما في ذلك بشأن مسألة التخفيض المرتقب في عدد الموظفين.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:31 | 2022-03-30
17:22 | 2022-03-30
16:30 | 2022-03-30
16:00 | 2022-03-30
15:30 | 2022-03-30
15:00 | 2022-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website