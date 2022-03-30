15
o
بيروت
15
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
سلوفاكيا تطلب من روسيا تقليص عدد موظفي سفارتها
Lebanon 24
30-03-2022
|
16:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت وسائل الإعلام السلوفاكية عن مصادر في وزارة الخارجية أن الحكومة طالبت روسيا بخفض عدد موظفي السفارة الروسية لدى براتيسلافا بواقع 35 شخصا.
وأفادت وكالة الأنباء " TASR"، أنه "تم استدعاء السفير الروسي إلى وزارة الخارجية السلوفاكية، حيث تم تسليمه مذكرة دبلوماسية مع إشعار بالقرار".
من جهتها، أكدت السفارة الروسية الاستدعاء، وقالت: "نؤكد أن السفير الروسي لدى سلوفاكيا إيغور براتشيكوف كان الأربعاء في وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية في سلوفاكيا".
ولم تقدم السفارة أية تعليقات أخرى، بما في ذلك بشأن مسألة التخفيض المرتقب في عدد الموظفين.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
بعد الزيت والقمح.. الشح سيطاول سلعة جديدة!
Lebanon 24
بعد الزيت والقمح.. الشح سيطاول سلعة جديدة!
03:30 | 2022-03-30
30/03/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المذيعة اللبنانية الشهيرة تُثير الجدل بإطلالتها الأخيرة.. تغيير كامل بشكل وجهها والمتابعون: شو عاملة بحالا (صور)
Lebanon 24
المذيعة اللبنانية الشهيرة تُثير الجدل بإطلالتها الأخيرة.. تغيير كامل بشكل وجهها والمتابعون: شو عاملة بحالا (صور)
03:15 | 2022-03-30
30/03/2022 03:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية تهريب بين سوريا ولبنان انتهت بمقتل 3 شبان
Lebanon 24
عملية تهريب بين سوريا ولبنان انتهت بمقتل 3 شبان
06:45 | 2022-03-30
30/03/2022 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جثة وأجهزة أمنيّة... ماذا يحصل في المدينة الصناعية في زحلة (صورة)
Lebanon 24
جثة وأجهزة أمنيّة... ماذا يحصل في المدينة الصناعية في زحلة (صورة)
05:47 | 2022-03-30
30/03/2022 05:47:19
Lebanon 24
Lebanon 24
شاحنتا متفجرات عند الحدود اللبنانية السورية؟
Lebanon 24
شاحنتا متفجرات عند الحدود اللبنانية السورية؟
14:58 | 2022-03-30
30/03/2022 02:58:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:31 | 2022-03-30
روسيا: وقف لإطلاق النار في ماريوبول غداً
17:22 | 2022-03-30
مقتل 20 في نزاع قبلي بالسودان
16:30 | 2022-03-30
روسيا تعلن عن زيارة لجنة وزارية عربية موسكو قريبا
16:00 | 2022-03-30
نقاط عالقة تجعل مفاوضات كييف وموسكو تراوح مكانها
15:30 | 2022-03-30
بايدن يعلن إمداد أوكرانيا بـ500 مليون دولار مساعدات مباشرة للموازنة
15:00 | 2022-03-30
عقوبات تصل إلى الإعدام.. الأسد يصدر قانون "تجريم التعذيب"
فيديو
هاتف "Xiaomi" الجديد يكتسح أسواق الأجهزة الذكية... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
Lebanon 24
هاتف "Xiaomi" الجديد يكتسح أسواق الأجهزة الذكية... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
14:00 | 2022-03-30
31/03/2022 01:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين أجمل المركبات الشبابية وأكثرها تطورا... تعرفوا إلى سيارة "Chery" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
من بين أجمل المركبات الشبابية وأكثرها تطورا... تعرفوا إلى سيارة "Chery" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-03-30
31/03/2022 01:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس فقط كريس روك... ويل سميث صفع صحافياً من أوكرانيا في روسيا! (فيديو)
Lebanon 24
ليس فقط كريس روك... ويل سميث صفع صحافياً من أوكرانيا في روسيا! (فيديو)
16:00 | 2022-03-29
31/03/2022 01:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
بريد إلكتروني غير صالح
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact