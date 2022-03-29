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عربي-دولي
بابا فانغا: بوتين سيصبح سيد العالم
Lebanon 24
29-03-2022
|
19:08
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توقعت العرافة البلغارية فانغيليا بانديفا غوشتيروفا، المعروفة باسم بابا فانغا، والتي رحلت منذ ربع قرن، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيصبح «سيد العالم.
ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توقعت بابا فانغا في مقابلة عام 1979 بأن روسيا ستهيمن على العالم، كما قدمت تنبؤاً مخيفاً في شأن الحرب العالمية الثالثة والاستخدام المحتمل للأسلحة النووية.
وقالت: "لا أحد يستطيع أن يوقف روسيا. سيكون هناك الكثير من الضحايا".
وتابعت: "سيذوب الجميع، كما لو كانوا جليداً، سيبقى شيء واحد فقط على حاله - مجد فلاديمير بوتين ومجد روسيا. وسيكون بوتين سيد العالم".
وتوفيت بابا فانغا عام 1996 عن 84 عاماً.
وقد تحققت العديد من توقعاتها، من بينها تفكك الاتحاد السوفياتي الأسبق، وانفجار مفاعل تشيرنوبيل النووي، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وأحداث 11 أيلول 2001 في الولايات المتحدة، وموجات "تسونامي" المدمرة في تايلند، وظهور وباء "كوفيد - 19"، حيث قالت إن "البشرية ستصاب في 2020 بوباء خطير جداً يؤدي إلى موت مئات الملايين"، مشيرة إلى أن "الخراب سيأتي من الأصفر"، وهو ما يشير إلى الصين التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى.
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