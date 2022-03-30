مقتل 20 في نزاع قبلي بالسودان

أفادت تقارير سودانية بأن 20 شخصا لقوا حتفهم وأصيب المئات إثر تجدد نزاع بين قبيلتي الفلاتة والرزيقات، حول الموارد والمراعي، بولاية جنوب دارفور غربي السودان.

ونقل موقع "سودان تريبيون" عن عبد الرحمن علي آدم، وهو أحد أعيان قبيلة الفلاتة، القول إن قوة مدججة بالسلاح على سيارات دفع رباعي نفذت هجوماً من أربعة محاور شرق منطقة سرقيلا التابعة لمحلية دمسو بولاية جنوب دارفور. وأوضح أن نحو 20 شخصا لقوا حتفهم من الطرفين. ووصف الوضع في المنطقة بالسيئ بسبب استمرار المعارك وغياب الأجهزة الأمنية.