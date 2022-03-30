روسيا: وقف لإطلاق النار في ماريوبول غداً

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن وقف لإطلاق النار ابتداء من الساعة 10:00 من صباح الخميس في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة من أجل إجلاء المدنيين.وقالت الوزارة إن "هذا الإجراء من شأنه أن يسمح بفتح ممر إنساني إلى مدينة زابوروجيا الأوكرانية".وأضافت في بيان: "لكي تنجح هذه العملية الإنسانية، نقترح تنفيذها بمشاركة مباشرة من ممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر".في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعليقاً على قرار روسيا تقليص عملياتها العسكرية في أوكرانيا: "لا نصدّق أحداً".