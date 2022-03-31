أغنى 20 شخصية روسية.. نصفهم "غير مشمول" بالعقوبات





وقال الموقع إن محاولة عزل روسيا عن التمويل الدولي والضغط على الرئيس فلاديمير بوتين - مع تقليل الآثار غير المباشرة على الاقتصاد العالمي – أدت إلى فرض المملكة المتحدة عقوبات على 10 من أغنى المليارديرات بينما فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على تسعة، فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة فقط. كشف تحليل استقصائي نشره موقع بلومبرغ الاقتصادي المتخصص، عن أن العقوبات العالمية على الأوليغارشية الروس الأثرياء، قد "تجاوزت" 10 من أصل أغنى 20 منهم، وإن هذا ترك لهم "حرية العمل في جميع أنحاء العالم دون قيود قانونية".وقال الموقع إن محاولة عزل روسيا عن التمويل الدولي والضغط على الرئيس فلاديمير بوتين - مع تقليل الآثار غير المباشرة على الاقتصاد العالمي – أدت إلى فرض المملكة المتحدة عقوبات على 10 من أغنى المليارديرات بينما فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على تسعة، فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة فقط.





وفي قائمة أثرى خمس رجال في روسيا، هناك أربعة لم يتلقوا عقوبات في أي مكان، على رأسهم أغنى رجل في البلاد فلاديمير بوتانين، بثروة 30 مليار دولار.



وخامس هؤلاء، أليكسي مورداشوف، هو ثالث أغنى روسي، وأغنى فرد خاضع للعقوبات، وتلقى عقوبات من بريطانيا والاتحاد الأوروبي. ويظهر ثلاثة رجال فحسب من قائمة العشرين الروس الأغنياء، في قوائم العقوبات الدولية الثلاث هم، أليشير أوسمانوف، وجينادي تيميتشينكو، وسليمان كيريموف.وفي قائمة أثرى خمس رجال في روسيا، هناك أربعة لم يتلقوا عقوبات في أي مكان، على رأسهم أغنى رجل في البلاد فلاديمير بوتانين، بثروة 30 مليار دولار.وخامس هؤلاء، أليكسي مورداشوف، هو ثالث أغنى روسي، وأغنى فرد خاضع للعقوبات، وتلقى عقوبات من بريطانيا والاتحاد الأوروبي.





ويمتلك هؤلاء جميعا حيازات كبيرة من الشركات المتداولة علنا العاملة في بيئة الأعمال المسيسة للغاية في روسيا.



ونقل الموقع عن خبراء العقوبات قولهم إن قرارات عدم توجيه اللوم لبعض أغنى رجال روسيا ترتبط جزئيا على الأقل بمواردهم الحساسة في شركات الطاقة والمعادن والأسمدة الضخمة.



ونقل عن جون سميث، الذي ترأس وحدة العقوبات التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، حتى ايار 2018، قوله إن "هناك أسبابا لملاحقة بعض الأوليغارشية وهناك أسباب لتعليق العقوبات على بعضهم".



وأضاف "يمكن أن يكون ذلك إما لأنهم لا يعتقد أنهم قريبون من عملية صنع القرار في الكرملين أو أنه قد يكون من الصعب جدا فرض عقوبات عليهم، في بداية الأمر، وأن الحكومات تحتاج لوضع خطط قبل فرض العقوبات".



وقال الموقع "لقد تعلمت الولايات المتحدة من تجربة عام 2018 ، عندما فرضت عقوبات على الملياردير أوليغ ديريباسكا ، الذي كان يسيطر على الشركة المتحدة روسال إنترناشيونال ش.م.ع ، أكبر شركة ألمنيوم في العالم خارج الصين، وتسبب ذلك في ارتفاع الأسعار العالمية، ولم يستقر السوق إلا بعد أن وافق ديريباسكا على التخلي عن السيطرة على روسال في عام 2019.



كيف أثرت العقوبات على المليارديرات الروس؟

تم استهداف بعض الروس بسبب صلاتهم الواضحة بالشركات المملوكة للدولة، بغض النظر عن صافي ثروتهم.



إيغور شوفالوف، مثلا، هو النائب الأول السابق لرئيس الوزراء، هو الآن رئيس بنك VEB المملوك للدولة، في حين أن سيرجي إيفانوف هو الرئيس التنفيذي لشركة الماس Alrosa PJSC التي تسيطر عليها الدولة وعضو مجلس إدارة في غازبروم بنك.



وتنتشر العقوبات غير المسبوقة عبر القارات، حيث ينقل الروس الأثرياء أصولا ويفككون ممتلكاتهم مع تحرك السلطات في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وأماكن أخرى للاستيلاء على اليخوت والطائرات الخاصة.



وفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على أليشر أوسمانوف، الذي يمتلك 49 بالمئة من شركة يو إس إم، التي تسيطر على شركة ميتالو إنفست المنتجة للصلب وخام الحديد. والاتحاد الأوروبي. ويعد ليونيد ميخيلسون المدير التنفيذي للطاقة وقطب الصلب فلاديمير ليسين وفاجيت ألكبيروف رئيس مجلس إدارة شركة النفط العملاقة لوك أويل من بين أغنى الروس الآخرين الذين لم تفرض عليهم عقوبات.ويمتلك هؤلاء جميعا حيازات كبيرة من الشركات المتداولة علنا العاملة في بيئة الأعمال المسيسة للغاية في روسيا.ونقل الموقع عن خبراء العقوبات قولهم إن قرارات عدم توجيه اللوم لبعض أغنى رجال روسيا ترتبط جزئيا على الأقل بمواردهم الحساسة في شركات الطاقة والمعادن والأسمدة الضخمة.ونقل عن جون سميث، الذي ترأس وحدة العقوبات التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، حتى ايار 2018، قوله إن "هناك أسبابا لملاحقة بعض الأوليغارشية وهناك أسباب لتعليق العقوبات على بعضهم".وأضاف "يمكن أن يكون ذلك إما لأنهم لا يعتقد أنهم قريبون من عملية صنع القرار في الكرملين أو أنه قد يكون من الصعب جدا فرض عقوبات عليهم، في بداية الأمر، وأن الحكومات تحتاج لوضع خطط قبل فرض العقوبات".وقال الموقع "لقد تعلمت الولايات المتحدة من تجربة عام 2018 ، عندما فرضت عقوبات على الملياردير أوليغ ديريباسكا ، الذي كان يسيطر على الشركة المتحدة روسال إنترناشيونال ش.م.ع ، أكبر شركة ألمنيوم في العالم خارج الصين، وتسبب ذلك في ارتفاع الأسعار العالمية، ولم يستقر السوق إلا بعد أن وافق ديريباسكا على التخلي عن السيطرة على روسال في عام 2019.كيف أثرت العقوبات على المليارديرات الروس؟تم استهداف بعض الروس بسبب صلاتهم الواضحة بالشركات المملوكة للدولة، بغض النظر عن صافي ثروتهم.إيغور شوفالوف، مثلا، هو النائب الأول السابق لرئيس الوزراء، هو الآن رئيس بنك VEB المملوك للدولة، في حين أن سيرجي إيفانوف هو الرئيس التنفيذي لشركة الماس Alrosa PJSC التي تسيطر عليها الدولة وعضو مجلس إدارة في غازبروم بنك.وتنتشر العقوبات غير المسبوقة عبر القارات، حيث ينقل الروس الأثرياء أصولا ويفككون ممتلكاتهم مع تحرك السلطات في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وأماكن أخرى للاستيلاء على اليخوت والطائرات الخاصة.وفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على أليشر أوسمانوف، الذي يمتلك 49 بالمئة من شركة يو إس إم، التي تسيطر على شركة ميتالو إنفست المنتجة للصلب وخام الحديد. والاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث إنه نقل بالفعل معظم عقاراته وغيرها من الممتلكات إلى صناديق ائتمانية يعد مستفيدا منها. وأدت هذه الخطوة إلى تعقيد جهود الحكومة لحظر ممتلكاته، بما في ذلك يخته ديلبار الذي يبلغ طوله 156 مترا، والموجود الآن في هامبورغ بألمانيا.



وسرعان ما أصبحت المخاوف بشأن التداعيات المحتملة للسوق واضحة، على الرغم من أنه يعتقد أن عثمانوف يمتلك أقل بقليل من 50 بالمئة، وهي العتبة التي تبدأ عندها العقوبات على الشركات.



ونشر الموقع قائمة بالأصول المحظورة للمليارديرات الروس، وشملت طائرات خاصة وقصورا ويخوتا وحتى أعمالا فنية.



هل ستنجح العقوبات المفروضة على الروس؟

بعد شهر واحد من الغزو، أصبحت روسيا الآن الدولة الأكثر خضوعا للعقوبات في العالم.



وأدى تجميد احتياطيات البنك المركزي وطرد بعض البنوك من نظام المدفوعات الدولي إلى ضرب الروبل وجعل البلاد تترنح على وشك التخلف عن السداد.



ومع ذلك، يظهر تحليل بلومبرغ لآلاف سجلات العقوبات أن هناك اختلافات صارخة بين العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي.



وبشكل عام، جمدت الولايات المتحدة أصول 852 شخصا، والاتحاد الأوروبي 775، والمملكة المتحدة 982. ولكن العديد من تلك العقوبات لا تتداخل.



في حين تم فرض عقوبات على ما يقرب من 550 شخصا من قبل كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن الأرضية المشتركة مع الولايات المتحدة أصغر.



ويقول الموقع إنه "حتى الخبراء يجدون صعوبة في فك تشابك الخيوط، قائلين إن الاختلافات يمكن أن تقوض فعالية العقوبات".



ولم تفرض عقوبات على، ميخيلسون، ثاني أغنى روسي، غير خاضع للعقوبات، على الرغم من أن لديه علاقات تجارية واسعة مع جينادي تيمشينكو، الملياردير المقرب جدا من بوتين لدرجة أنه كان من بين أول من فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في عام 2014.



ويمتلك ميخيلسون نحو ربع شركة نوفاتيك أكبر منتج للغاز غير مملوك للدولة في روسيا ومورد رئيسي لأوروبا، بينما يمتلك تيمشينكو 23.5 بالمئة. وتقترب حصصه هو وتيمشينكو مجتمعة من عتبة 50 بالمئة التي تستخدمها الولايات المتحدة لفرض عقوبات رسمية على الشركات.

ومن الناحية العملية، أدى الخوف من مخالفة العقوبات إلى دفع بعض الشركات إلى تجاوز القواعد الرسمية والابتعاد عن التعامل مع الكيانات المرتبطة بالأشخاص الخاضعين للعقوبات.



ويقول فولوشين إن البنوك والشركات "ستكون حذرة للغاية من إجراء معاملات مع أي كيان لديه ملكية كبيرة من قبل فرد خاضع للعقوبات".



ونجا العديد من أباطرة الصلب من العقوبات حتى مع فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات بعض منتجات الصلب الروسية، وهي خطوة من المتوقع أن تكلف روسيا 3.3 مليار يورو (3.6 مليار دولار) من عائدات التصدير.



وأفلت عدد من الأثرياء، مثل ليسين، رئيس مجلس إدارة شركة نوفوليبيتسك ستيل ش.م.ع، وهي الأكبر في البلاد من العقوبات، وانتقد الحرب قائلا إنها "مأساة يصعب تبريرها".



كما أفلت أبراموفيتش، مالك تشيلسي، من العقوبات الأميركية بعد أن طلب الرئيس فولديمير زيلينسكي من واشنطن استثنائه لأنه كان يساعد في محادثات السلام، وفقا لشخص مطلع على الوضع.

أيضا أفلت ألكسندر أبراموف، شريك أبراموفيتش التجاري منذ فترة طويلة والذي يمتلك 19.3 بالمئة من Evraz، من العقوبات، وتقترب حصصهم مجتمعة من عتبة 50 بالمئة.



ويقول الموقع إنه ربما يكون ارتفاع أسعار إمدادات الأسمدة قد ثني الغرب عن فرض عقوبات على بعض المليارديرات الرئيسيين الآخرين. ومن بين أبرزهم أندريه جورييف، أكبر مساهم في شركة فوس أجرو ش.م.ع، أكبر مصنع للأسمدة الفوسفاتية في أوروبا.



لكن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة فرضا عقوبات على ابنه، أندريه أ. غورييف، مما أجبره على التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة فوساغرو.



وقال الموقع إن الاتحاد الأوروبي تحرك أسرع بخصوص العقوبات لأن "لديه حربا على بابه".



ونتيجة لذلك، فرضت عقوبات على سلسلة من المليارديرات البارزين من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ولكن ليس من قبل الولايات المتحدة.



ومن بينهم أندريه ميلنيشينكو، مؤسس EuroChem، وهي شركة منتجة للأسمدة المعدنية والمنتجات الزراعية ومقرها في زوغ، سويسرا.



وفرضت عقوبات على فيكتور راشنيكوف، المساهم المسيطر في Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC، من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ولكن ليس الولايات المتحدة، وبالمثل على المليارديرات في مجموعة ألفا - فريدمان وبيتر آفن وجيرمان خان وأليكسي كوزميشيف، ولا يشارك أي منهم في الصادرات الروسية التي تعتبر حاسمة بالنسبة للأسواق العالمية.