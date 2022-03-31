تطور سياسي مهم بالقوقاز لأجل روسيا...هذه تفاصيله!

أعلن زعيم أوسيتيا الجنوبية، المنطقة الموالية لموسكو والتي أعلنت أحادياً انفصالها عن جورجيا في 2008، الأربعاء، نيّته تنظيم استفتاء حول ضمّ هذه "الجمهورية" إلى روسيا.وقال أناتولي بيبيلوف في تصريح بثّته قناة تلفزيونية روسية مباشرة على الهواء "بالطبع علينا أن نسأل الشعب رأيه وأن نسمح له بالتعبير عن رأيه بشأن إمكان الانضمام إلى روسيا الاتّحادية".وأضاف: "ليس من الصعب جداً القيام بذلك بدون تأخير"، مؤكداً أنّ الانضمام إلى روسيا هو "حلم قديم" للأوسيتيين.وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا منطقتان في القوقاز انفصلتا عن جورجيا، الجمهورية السوفيتية السابقة.واعترفت روسيا باستقلالهما في آب 2008 بعد حرب خاطفة بين تبليسي وموسكو.ومنذ هذا النزاع تتمركز قوات روسية بشكل دائم في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.من جهته، أكّد رئيس برلمان أبخازيا فاليري كفارتشيا، مساء الأربعاء، أنّ مسألة ضمّ هذه "الجمهورية" إلى روسيا غير مطروحة لأنّ "الدستور" الأبخازي يُؤكّد "بوضوح" أنّها "دولة مستقلّة".