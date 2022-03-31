مدير مخابرات بريطانيا: مستشارو بوتين يخشون إخباره الحقيقة

قال رئيس هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية، وهي وكالة تجسس، إن معلومات جديدة أظهرت أن بعض الجنود الروس في أوكرانيا رفضوا تنفيذ الأوامر وخرّبوا عتادهم، وأسقطوا بطريق الخطأ إحدى طائراتهم.وقال جيريمي فليمنغ رئيس الوكالة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أساء تقدير" قدرات الجيش الروسي التي كانت هائلة في يوم من الأيام، وفق ما أوردت وكالة "رويترز"، الخميس.وأضاف أن بوتين هوّن من شأن مقاومة الشعب الأوكراني وعزيمة الغرب، الذي عاقب موسكو بعقوبات منسقة تنسيقا كبيرا.وقال فليمنغ، حسب نص كلمة ألقاها بالجامعة الوطنية الأسترالية في كانبيرا: "أساء بوتين تقدير الموقف بشدة".وتابع قائلا: "نعتقد أن مستشاري بوتين يخشون إبلاغه بالحقيقة".وأضاف، نقلا عن معلومات مخابراتية جديدة، أن هناك أدلة على تدني معنويات الجنود الروس وسوء تسليحهم.