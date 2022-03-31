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عربي-دولي
مدير مخابرات بريطانيا: مستشارو بوتين يخشون إخباره الحقيقة
Lebanon 24
31-03-2022
|
05:00
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قال رئيس هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية، وهي وكالة تجسس، إن معلومات جديدة أظهرت أن بعض الجنود الروس في أوكرانيا رفضوا تنفيذ الأوامر وخرّبوا عتادهم، وأسقطوا بطريق الخطأ إحدى طائراتهم.
وقال جيريمي فليمنغ رئيس الوكالة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أساء تقدير" قدرات الجيش الروسي التي كانت هائلة في يوم من الأيام، وفق ما أوردت وكالة "رويترز"، الخميس.
وأضاف أن بوتين هوّن من شأن مقاومة الشعب الأوكراني وعزيمة الغرب، الذي عاقب موسكو بعقوبات منسقة تنسيقا كبيرا.
وقال فليمنغ، حسب نص كلمة ألقاها بالجامعة الوطنية الأسترالية في كانبيرا: "أساء بوتين تقدير الموقف بشدة".
وتابع قائلا: "نعتقد أن مستشاري بوتين يخشون إبلاغه بالحقيقة".
وأضاف، نقلا عن معلومات مخابراتية جديدة، أن هناك أدلة على تدني معنويات الجنود الروس وسوء تسليحهم.
وتابع: "رأينا جنودا روسا - لديهم نقص في الأسلحة وانخفاض في الروح المعنوية - يرفضون تنفيذ الأوامر ويخربون أسلحتهم، بل وأسقطوا بطريق الخطأ إحدى طائراتهم".
ولم يؤكد هذه المعلومات مصدر مستقل، وينظر البعض إلى هذه التصريحات على أنها جزء من الحرب النفسية التي يشنها الغرب على روسيا.
وتقول وزارة الدفاع الروسية إن قواتها المسلحة محترفة وتنفذ واجبها في أوكرانيا بقدر كبير من النجاح، وتؤكد أن الغرب ينشر الأكاذيب بخصوص العملية في محاولة لإسقاط روسيا.
ولهيئة الاتصالات الحكومية، التي تجمع اتصالات من أنحاء العالم لاكتشاف التهديدات لبريطانيا واعتراضها، علاقة وثيقة مع وكالة الأمن القومي الأميركي، ووكالات تجسس في أستراليا وكندا ونيوزيلندا من خلال تجمع يعرف باسم "العيون الخمس".
المصدر:
سكاي نيوز
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