أوكرانيا قد تخسر أرضاً... فماذا عن الحرب في وجه روسيا؟

المقاومة الأوكرانية الشرسة تتحدى الصعاب في ساحة المعركة، وتقلب الموازين في وجه قوة روسية متفوقة. يهمس المراقبون بما لم يكن من الممكن تصوره في السابق - وهو فوز أوكرانيا. لكن كيف سيبدو النصر؟ حتى في حالة الانتصار، هل ستخرج أوكرانيا وهي تملك كامل أراضيها؟وبحسب صحيفة "ذا واشنطن بوست" الأميركية، "يبدو أن خطر تحقيق الكرملين لهدفه الأولي الواضح وهو قطع رأس الحكومة الأوكرانية والخضوع الكامل لجارتها، آخذ في الانحسار. يتراجع الروس المحبطون والجرحى من العاصمة الأوكرانية كييف. لا تزال الخطة باء للكرملين، كما اقترحها جنرالاته، تبدو وكأنها شكل من أشكال التقسيم - أو إبقاء أجزاء من أوكرانيا، إن لم يكن الأمة بأكملها، تحت السيطرة الروسية على المدى الطويل. ولكن كم؟حذر الجنرال كيريلو بودانوف، رئيس المخابرات الدفاعية الأوكرانية، نهاية الأسبوع الماضي من أن موسكو "ستحاول جر الأراضي المحتلة إلى هيكل شبه دولة واحد وتحريضها ضد أوكرانيا المستقلة". وشبّه نهاية اللعبة الروسية بتقسيم شبه الجزيرة الكورية في الخمسينيات من القرن الماضي. وقال إن هناك سببًا للاعتقاد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيحاول فرض خط فاصل بين المناطق غير المحتلة والمناطق المحتلة في بلادنا. في الواقع، إنها محاولة لإنشاء كوريا شمالية وجنوبية في أوكرانيا". لكن المقارنة مع كوريا فشلت على عدة جبهات. تم تسليح كوريا الشمالية وتدريبها من قبل السوفيات. لكن غزوها للجنوب المدعوم من الولايات المتحدة كان صراع أخوة. في المقابل، تعاني أوكرانيا من غزو أجنبي بالكامل. يقول العلماء، إن كان هناك أي شيء، فإن الوضع في أوكرانيا يشبه حرب الشتاء عام 1939، عندما صمد الفنلنديون الصامدون بشكل مفاجئ لأشهر ضد روسيا السوفياتية. وانتهى القتال العنيف في هدنة شهدت على محافظة فنلندا على قدر من الاستقلال، إن لم يكن السلامة الإقليمية الكاملة. الثمن الأكبر للسلام: الضم السوفياتي لمساحة من كاريليا، وهي منطقة حدودية تمتد من ساحل البحر الأبيض إلى خليج فنلندا".وتابعت الصحيفة، "بدأت الحرب في أوكرانيا منذ ما يقرب من عقد من الزمان. غاضبًا من الانتفاضة المدنية التي أطاحت برئيس في منصبه ووجهت كييف نحو الغرب، قام الكرملين بضم شبه جزيرة القرم الجنوبية في عام 2014، وفصلها فعليًا عن أوكرانيا، التي لا تزال تدعي أن شبه جزيرة القرم تابعة لها. كما رعت موسكو انفصاليين في إقليمي دونباس الشرقي، لوهانسك ودونيتسك، اللتين اعترف بهما بوتين كمستقلتين في تمهيده للغزو الشهر الماضي. وتفصل بين تلك المعاقل الروسية في الجنوب والشرق مئات الأميال من الأراضي الساحلية. إذا أرادت موسكو إنشاء دولة تابعة موالية للكرملين، فيمكنها أن تسعى إلى تقسيم أوكرانيا إلى أسفل نهر دنيبر تقريبًا. ومن شأن ذلك أن يمنح الكرملين ليس فقط قفلًا على شبه جزيرة القرم ودونباس، ولكن المفتاح أيضًا للموانئ الرئيسية والمراكز الصناعية والأراضي الخصبة عبر الشرق والجنوب".وأضافت الصحيفة، "لكن الخبراء العسكريين يقولون إن الضعف المفاجئ للقوات الروسية يجعل مثل هذه الاستراتيجية تبدو مفرطة في الطموح الآن. بدلاً من ذلك، قد تهدف موسكو إلى ربط شبه جزيرة القرم بالمقاطعات الشرقية عبر جسر بري، من خلال السيطرة على شريط من الأرض على طول الساحل الأوكراني والحدود الروسية الشرقية، مما يخلق رابطًا متجاورًا وإن كان ضيقًا بين معاقلها. للقيام بذلك، سيحتاج الروس إلى السيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية - وهو أحد الأسباب الرئيسية، كما يقول المحللون، لحصار موسكو القاسي والمستمر للمدينة. لكن حتى تحقيق هذا الهدف المحدود قد يكون صعبًا الآن - وليس فقط بسبب الضعف العسكري الروسي. فالانقسامات اللغوية في أوكرانيا حقيقية بالتأكيد. يتركز المتحدثون الأوكرانيون في المناطق الوسطى والغربية، ويتركز المتحدثون باللغة الروسية في الشرق والجنوب - وهو أحد الأسباب التي تجعل موسكو تستهدف تلك المنطقة. ولكن، كما جادلت خبيرتا السياسة الخارجية جانا كوبزوفا وسفيتلانا كوبزار بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، فإن اللغة في أوكرانيا ليست بالضرورة قاضيًا للولاء. وكتبت كوبزوفا وكوبزار أنه خلال احتجاجات ميدان 2013 التي أصبحت بذرة العدوان الروسي، أظهرت استطلاعات الرأي أن 15.6 بالمائة من المتظاهرين يتحدثون الروسية فقط، بينما تحدث 24 بالمائة باللغتين الروسية والأوكرانية. منذ ذلك الحين، ازداد الشعور بالهوية الأوكرانية، حتى بين الناطقين بالروسية الذين لديهم حنين عميق إلى الحقبة السوفياتية، في المناطق التي تحتاجها روسيا لبناء جسر بري. يقول مراقبون إن الحرب الروسية الحالية قد زادت بالتأكيد من حدة المشاعر المؤيدة لأوكرانيا. قد تكون خطة بوتين هي إخلاء الجنوب والشرق من الموالين لأوكرانيا، بالطريقة التي فعلها الروس بالفعل في دونباس التي يسيطر عليها الانفصاليون. لكن الخبراء يحذرون من أن مدى الشعور المؤيد لكييف في تلك المناطق سيجعل من الصعب الاستيلاء عليها، بل وحتى السيطرة عليها أكثر صعوبة".وبحسب الصحيفة، "هدد زعماء انفصاليون في لوهانسك يوم الأحد بإجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا. يشير ذلك إلى أن موسكو قد تسعى إلى استيعاب أجزاء من دونباس بالطريقة التي اتبعتها مع شبه جزيرة القرم، بدلاً من دعمها كجمهوريات مستقلة، كما فعلت مع المناطق الانفصالية في جورجيا في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. خلال محادثات السلام في اسطنبول يوم الثلاثاء، بدا أن الروس والأوكرانيين يتنازلون عن الحقائق على الأرض. تعهد نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين بأن موسكو ستقلل "بشكل كبير النشاط العسكري" حول كييف - وهو وعد قال المسؤولون الأميركيون إنهم سيصدقونه عندما يرون ذلك. في غضون ذلك، وضع الجانب الأوكراني الخطوط العريضة لاتفاق سيحافظون فيه على نوع الحياد العسكري الذي تسعى إليه موسكو مقابل ضمانات أمنية من شركاء كييف الدوليين. كما عرض الأوكرانيون، لأول مرة، الامتناع عن محاولة استعادة شبه جزيرة القرم، التي قالوا إن وضعها قد يصبح موضوع محادثات تستمر 15 عامًا. وأضاف الأوكرانيون أن مستقبل المناطق المحتلة في الشرق يمكن مناقشته في مفاوضات منفصلة بين بوتين وزيلينسكي. يشير ذلك إلى اعتراف أوكرانيا بأنها قد لا تظل كاملة بالكامل. ومع ذلك، فإن أي نتيجة تقيد المكاسب الروسية في شبه جزيرة القرم وأجزاء من دونباس سيظل يُنظر إليها على أنها انتصار أوكراني - مما يمنح بوتين أكثر قليلاً مما كان عليه قبل الغزو. في غضون ذلك، سيكون الثمن الباهظ لموسكو هو الاقتصاد الروسي المشلول بسبب العقوبات والعزلة الدبلوماسية من قبل الغرب وخسارة أعداد لا حصر لها من الجنود الروس".