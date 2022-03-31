المحادثات متواصلة بين روسيا وأوكرانيا.. لكن حذار "الكأس المسمومة"

يبدو أن تقدماً كبيراً قد أحرز في محادثات السلام في اسطنبول بين المسؤولين الروس والأوكرانيين يوم الثلاثاء.

وبحسب مجلة "ذا ويك" البريطانية، "تعهدت روسيا بتقليص النشاط العسكري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة تشيرنيهيف الشمالية، بينما اقترحت أوكرانيا عملية مفاوضات مدتها 15 عامًا حول وضع شبه جزيرة القرم، التي غزتها روسيا وضمتها في عام 2014، ومفاوضات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول وضع دونباس، المنطقة الشرقية الأوكرانية التي تعتقد روسيا أنها يجب أن تكون جمهورية مستقلة. وستشمل الخطوة التالية في المفاوضات اجتماعات بين وزيري خارجية البلدين، ويفترض أن تعقبها محادثات نهائية بين الرئيسين. في حين أن أنباء التقدم نحو إنهاء الحرب مشجعة، إلا أنه من الأفضل للمراقبين أن يبقوا متشككين".

وأضافت، "وذلك لسبب واحد، ليس من الواضح ما إذا كانت روسيا قد انسحبت بالفعل من كييف. هل انسحب الجيش الروسي حقا؟ أم أنها مجرد إعادة انتشار ولم تعلن الأمر الآن من أجل السماح للمفاوضات بالمضي قدمًا؟ تشير تعليقات المسؤولين الأميركيين إلى الاحتمال الأخير. ثم هناك تقارير تفيد بأن أوكرانيا ستكون على استعداد للتخلي عن آمالها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وإعلان الحياد مقابل تلقي ضمانات أمنية على الأقل من بعض دول الحلف على غرار ما ينص عليه بند المادة 5 من الحلف (الأمر الذي يلزم الدول الأعضاء بالدفاع عن بعضها البعض إذا تعرضت للهجوم). ولكن لماذا توافق هذه القوى الأخرى على مثل هذا الضمان في حين أن القلق بشأن المادة 5 كان السبب الرئيسي لعدم عرض انضمام أوكرانيا إلى الناتو مطلقًا؟ ولماذا توافق روسيا على السماح بمثل هذا الضمان الأمني في حين أن تخلي أوكرانيا عن صعود الناتو كانت وستظل دائمًا نقطة شائكة بالنسبة لبوتين؟"

وأضافت المجلة، "أخيرًا، هناك احتمال لإجراء مفاوضات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي. دفعت التقارير التي تفيد بأن الأوليغارشي الروسي رومان أبراموفيتش وآخرين ربما تسمموا في جولات سابقة من محادثات السلام مع الحكومة الأوكرانية إلى تحذير مفاوضيها من تناول الطعام أو الشراب أو لمس أي شيء في اجتماعات اسطنبول. ما هو حجم المخاطرة التي سيواجهها زيلينسكي عندما وإذا حان الوقت للقاء شخصي مع نظيره الروسي؟ هل هذه مخاطرة يجب أن يكون هو وبلاده على استعداد لتحملها، بالنظر إلى أهمية زيلينسكي في حشد بلاده ضد جيش روسيا الغازي؟"

وختمت الصحيفة، "سيكون من الجيد لروسيا وأوكرانيا إيجاد طريقة لإنهاء حربهما. لكن لا يزال هناك عدد من العقبات الهائلة".