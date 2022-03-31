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حماس تحذر إسرائيل من انفجار شامل "أقوى بأسا وأشد إيلاما"

Lebanon 24
31-03-2022 | 06:00
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أكدت حركة "حماس" على أن الرد على ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من تجاوزات بحق الفلسطينيين "هو تصعيد المقاومة والمواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه".

وأضافت "حماس" في بيان لها اليوم الخميس: "نزف في حركة المقاومة الإسلامية شهداء شعبنا الأبطال، الذين ارتقوا صباح اليوم، في الضفة الغربية، ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى، ونبارك عملية الطعن البطولية في بيت لحم، واستبسال أبطالنا في التصدي لقوات الاحتلال في مخيم جنين".

وتابع البيان: "ليعلم هذا العدو المتغطرس أن دماء أبناء شعبنا ليست رخيصة، وإنّ حماس على عهد الشهداء، ستواصل طريق المقاومة، ومقارعة الاحتلال، وحماية أبناء شعبنا، مهما كانت التضحيات".

وشددت الحركة على أن "جرائم الاحتلال المتواصلة تنذر بانفجار شامل، سيكون أقوى بأسا وأشد إيلاما، ينخرط فيه أبناء شعبنا في كل ربوع أرضنا المحتلة، هذا وعد الأحرار، وقد تحركت قاطرة التحرير بسواعد الثوار الأبطال، ولن تعود إلى الوراء".

وختم البيان: "إننا ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك، شهر الجهاد والشهادة، والانتصارات المؤزرة، نشد على أيادي أبطالنا المنتفضين في كل المدن والمخيمات، وفي القلب منها القدس، ونؤكد استمرار التصدي للاحتلال ومستوطنيه بكل الوسائل المتاحة حتى التحرير والعودة".
المصدر: روسيا اليوم
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