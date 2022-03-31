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رئيس الوزراء الأرميني: مستعدون لبدء مفاوضات السلام مع أذربيجان

Lebanon 24
31-03-2022 | 10:30
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أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم، أنه يعتزم الاجتماع مع رئيس أذربيجان، إلهام علييف، في بروكسل في السادس من نيسان المقبل.

وقال باشينيان إثر اجتماع للحكومة: "آمل أن أناقش في هذا الاجتماع مع الرئيس الأذربيجاني، وأن أتفق على جميع القضايا المتعلقة ببدء المفاوضات حول اتفاقية السلام"، مؤكدا أن "أرمينيا مستعدة لبدء مفاوضات السلام على الفور".
المصدر: روسيا اليوم
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