رئيس الوزراء الأرميني: مستعدون لبدء مفاوضات السلام مع أذربيجان

أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم، أنه يعتزم الاجتماع مع رئيس أذربيجان، إلهام علييف، في بروكسل في السادس من نيسان المقبل.



وقال باشينيان إثر اجتماع للحكومة: "آمل أن أناقش في هذا الاجتماع مع الرئيس الأذربيجاني، وأن أتفق على جميع القضايا المتعلقة ببدء المفاوضات حول اتفاقية السلام"، مؤكدا أن "أرمينيا مستعدة لبدء مفاوضات السلام على الفور".