عربي-دولي

بريطانيا تفرض عقوبات على الإعلام الروسي

Lebanon 24
31-03-2022 | 11:30
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أعلنت بريطانيا عن فرض عقوبات جديدة ضد جهات "دعائية روسية والإعلام الرسمي" تستهدف ملّاك قناتين تلفزيونيتين يمولهما الكرملين ومقدّم برامج معروفا، على خلفية حرب أوكرانيا.

وأفادت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، في بيان أن "بريطانيا لعبت دوراً قياديا في العالم لفضح معلومات الكرملين المضللة".

كما أضافت أن "هذه الحزمة الأخيرة من العقوبات تستهدف القائمين على الحملات الدعائية الذين يفتقدون للخجل وينشرون روايات الرئيس فلاديمير بوتين وأخباره الكاذبة".
المصدر: العربية
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