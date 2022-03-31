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كيف علّق الكرملين على إمكانية إنضمام أوسيتيا الجنوبية لروسيا؟

Lebanon 24
31-03-2022 | 12:30
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صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين يعتبر فكرة إجراء استفتاء في أوسيتيا الجنوبية بشأن انضمامها لروسيا تعبيرا عن رأي شعبي.

وفي التفاصيل، نقلت وكالة أنباء "تاس" عن بيسكوف قوله إن " الكرملين يعتبر فكرة إجراء الاستفتاء في أوسيتيا الجنوبية تعبيرا عن رأي الشعب ويحترمه، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء في الاتحاد الروسي بشأن هذه المسألة".
المصدر: روسيا اليوم
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