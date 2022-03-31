عربي-دولي

ألمانيا تعيد 10 نساء و27 طفلا من أحد مخيمات داعش في سوريا

Lebanon 24
31-03-2022 | 13:30
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أعلنت ألمانيا أنها أعادت إلى الوطن 10 نساء و27 طفلا من مخيم يقع في شمال شرق سوريا كان يحتجز أعضاء مشتبهين من تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن المجموعة أعيدت إلى الوطن من مخيم روج الأربعاء، فيما وصفتها بعملية "صعبة للغاية".

وأضافت أن بعض الأمهات تم احتجازهن فور وصولهن إلى ألمانيا.

وأشارت بيربوك في بيان إلى أن "الأطفال الـ27، في نهاية المطاف، هم ضحايا تنظيم الدولة الإسلامية، ولديهم الحق في مستقبل أفضل بعيدا عن أيديولوجيته القاتلة، وأيضا العيش في أمان، كما نتمنى لأطفالنا... يجب محاسبة الأمهات على أفعالهن".
المصدر: الحرة
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