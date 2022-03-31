فلكياً... هذا هو موعد بدء شهر رمضان المبارك

حدد مركز الفلك الدولي موعد بدء شهر رمضان 2022 بالحسابات الفلكية مؤكدا على أن ورؤية الهلال يوم الجمعة 1 نيسان غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي.جاء ذلك في بيان للمركز قال فيه: "حيث أن هناك إمكانية لرؤية الهلال بالتلسكوب من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الجمعة، ونظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فقد جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن غالبية دول العالم الإسلامي بدء شهر رمضان في اليوم التالي وهو يوم السبت 2 نيسان، وستكون عدته فيها 30 يوما".وتابع: "أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة، وهذه دول قليلة، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأحد 3 نيسان، وستكون عدته في بعضها 29 يوما وفي بعضها الآخر 30 يوما".